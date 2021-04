17 Aprile 2021

PALLAMANO DONNE

PONTINIA, SPERA ANCORA

NEL QUARTO POSTO

In campo femminile sarà il Cingoli ad incontrare oggi alle 17 la Cassa Rurale Pontinia, che dopo il recupero vinto in settimana contro le bresciane del Leno è chiamata a centrare il bis per tenere vive le speranze in ottica quarto posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff.

PALLAMANO, SERIE A1

HC POPOLARE FONDI,

SCONTRO PER LA SALVEZZA

Scontro salvezza fratricida nella serie A Beretta di pallamano per l'Hc Banca Popolare di Fondi, attesa oggi (ore 18) al Pala Quaresima dal Santarelli Cingoli. Una sfida estremamente delicata, che vale un pezzo di stagione per i rossoblu di Giacinto De Santis, terz'ultimi della classe a quota 14, che hanno soltanto un punto di vantaggio proprio sui marchigiani. «È una partita che non dobbiamo assolutamente sbagliare - ammette il bomber croato Vulic - e sarà importante essere freddi e determinati nei momenti chiave del match».

MOTOCICLISMO

SELEZIONI ITALIANE JUNIOR PECORILLI IN PISTA

Prima tappa delle selezioni Italiani junior a Ponzano di Fermo. Dopo le prime due tappe dei campionati regionali ecco al via le selezioni per gli Italiani categoria junior. Oggi e domani si correrà s a gara MXJ selettiva zona centrosud riservato alla categoria junior.

Prenderà parte alla kermesse di motocross Lorenzo Pecorilli.

