Disagi per chi guida e chi aspetta gli autobus del trasporto pubblico locale di Latina. In più punti, infatti, le paline sono divelte e in altri sono completamente assenti. Questo crea problemi per chi è al comando del mezzo e non sa dove fermarsi e per chi deve salire a bordo e deve indovinare dove aspettare il bus che lo riporti a casa. Se questo succede su strade ad alta percorrenza come via Epitaffio, ad esempio, si aggiunge anche un problema di pericolosità per chi si trova a camminare ai margini della strada alla ricerca del punto giusto dove attendere il mezzo.

Da quanto si apprende sarebbero molti i luoghi dove non c'è alcun segnale di una fermata dell'autobus e la linea più critica sarebbe la 217 che dalle autolinee porta fino a Borgo Podgora attraversando strade pericolose come via Acque Alte o strada di Campomaggiore o in zone dove camminare a bordo strada rappresenta un rischio come Piano Rosso.

Tra i punti dove invece le paline sono da tempo venute giù senza che siano stati effettuati interventi di manutenzione c'è via Epitaffio all'altezza dell'incrocio con Gionchetto e la fermata vicino alla motorizzazione di Latina, in strada Congiunte Destre. Qui i segnali verticali che indicano il passaggio dell'autobus giacciono a terra o nel praticello vicino, nell'indifferenza di chi dovrebbe intervenire. Una situazione simile si era già verificata questa estate sul lato sinistro del lungomare dove erano state istituite più corse per raggiungere la spiaggia, ma senza fermate. Agli autisti veniva lasciata la fantasia di decidere in quali punti far scendere al mare i bagnanti, in base ai ricordi di dove erano le fermate tempo prima. Dopo le proteste e l'attenzione della stampa, però, sul lato sinistro del lungomare finalmente sono comparse le fermate degli autobus e tuttora è possibile trovare da Capoportiere a Rio Martino sia la segnaletica orizzontale, necessaria per permettere lo spazio di manovra del mezzo del trasporto pubblico locale, che quella orizzontale che mostra ai passeggeri dove aspettare l'autobus.

Quello delle paline divelte o inesistenti, comunque, non è l'unico dei problemi che segnala chi tutti i giorni guida i mezzi della Csc. Da accordi Latina avrebbe dovuto avere, man mano, sempre più paline elettroniche per aggiornare in tempo reale i viaggiatori del luogo dove si trovava il bus. Ad oggi, però, le paline intelligenti si contano sulla punta delle dita e presentano anche alcune criticità come gli orari che non sono precisi e non sono in tempo reale.

