PALERMO Nel dopo partita del Barbera precedenza agli sconfitti. Parla Daniele Di Donato, ex di turno che ha lasciato bei ricordi ai tifosi rosanero. «Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile ma, nonostante questo, siamo partiti bene ed abbiamo avuto anche qualche occasione per sbloccare il risultato». Poi la svolta con il gol del Palermo. «Abbiamo fatto un errore di lettura, tecnico, causando rigore ed espulsione. Poi ho dovuto fare due cambi forzati e nella ripresa abbiamo provato a reagire creando anche due occasioni nitide per pareggiare». La partita si è chiusa al 49' st. «In effetti è stato così. Il secondo rigore continua il mister pontino è arrivato ancora su un nostro errore tecnico». Due errori, due rigori. Di Donato annuisce. «Un vero peccato perché i gol loro sono stati causati da noi». Infine il ritorno a Palermo. «Mi fa piacere tornare qui in Sicilia perché è stata un'emozione unica rivedere il campo, gli spogliatoi, questo stadio e questi tifosi. E poi quando il presidente mi ha consegnato la maglia rosanero con i tifosi che mi applaudivano è stato davvero un bellissimo momento».

