BASKET

Gironi dei campionati (A2 e B maschile) e capienza ridotta degli impianti per le norme anti Covid al vaglio nel Consiglio Federale Fip dell'altro ieri. Sulle capienze gli organi federali del basket nazionale non hanno potere decisionale, ma il presidente della Fip Gianni Petrucci fa la voce grossa. Nella nota diffusa al termine dei lavori, Petrucci esprime «disapprovazione per la decisione definita assurda di limitare al 25% la capienza negli impianti delle società di Serie A di basket. Le società hanno la necessità impellente di aprire le campagne abbonamenti. Ciò non sarà possibile se la capienza nei palazzetti non sarà aumentata almeno al 50%. Le direttive imposte dal Governo, in antitesi con quanto deciso per altri ambiti della vita civile, denotano preoccupante insensibilità e scarsa conoscenza del mondo sportivo, costretto ancora una volta a non poter programmare non solo il proprio futuro ma neanche l'immediato presente. Nelle prossime settimane - conclude la nota - Petrucci riunirà i presidenti delle Leghe di pallacanestro per studiare forti azioni di protesta, convinto che in questo modo non si possa più andare avanti».

GIRONI

Buone notizie invece sull'ammissione ai campionati. La Commissione tecnica di controllo annuncia che tutte le squadre aventi diritto alla Serie A1 (16) e all'A2 (27) hanno rispettato i parametri necessari per l'iscrizione: mentre in B sono 62 su 64 i club idonei. In A2 sarà ripescata San Severo per pareggiare il numero a 28, in B l'ammissione a tavolino spetterà a Cecina e Montegranaro. In A2, confermata la divisione colorata dei gironi. La Benacquista Latina resta nel Rosso, un raggruppamento che comprende ben 8 regioni e s'allunga da Verona a Nardò (Lecce) distanti tra di loro circa 1.000 km e da Scafati (Salerno) a Ferrara, lontane 650 km. Ecco il girone Rosso: Veneto (Verona) Emilia Romagna (Cento, Ferrara, Ravenna, Forlì) Marche (Fabiano) Toscana (Chiusi) Lazio (Eurobasket Roma, Latina, Stella Azzurra Roma) Abruzzo (Chieti) Campania (Scafati) e Puglia (San Severo, Nardò). Campionato al via il 3 ottobre, antipasto di Supercoppa a settembre: la Benacquista giocherà il 10 in casa dell'Eurobasket, il 15 al Palabianchini con Scafati il 18 ancora a Latina con la Stella Azzurra.

SERIE B

La Meta Formia sarà nel girone D, spalmato sulle 5 regioni più meridionali, con Formia e Cassino divise dalle altre laziali, piazzate nel gruppo C. Ecco il girone D: Lazio (Formia, Cassino) Campania (Avellino, Pozzuoli, Salerno, Sant'Antimo, Ischia) Puglia (Ruvo, Molfetta, Bisceglie, Monopoli, Taranto) Calabria (Viola Reggio C.) e Sicilia (Agrigento, Torrenova, Ragusa). Anche qui i costi delle trasferte saranno salatissimi.

Stefano Urgera

