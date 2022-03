Giovedì 24 Marzo 2022, 10:10

La sala conferenze del PalaCultura di Latina rientrerà nella più ampia, e totale, ristrutturazione dell'edificio, prevista dal Comune con l'utilizzo dei fondi del bando della Rigenerazione urbana. La delibera per richiedere i fondi, partecipando al bando per la quota residua, sarà approvata dalla giunta entro il 31 marzo, termine di scadenza del bando stesso. L'annuncio è dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune capoluogo, Pietro Caschera, all'indomani della verifica dei danni provocati dall'effrazione, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, nella sala conferenze del PalaCultura, posta al primo piano, sopra alla Galleria d'arte. I danni, secondo le ultime verifiche, sono limitati alla sala conferenze: gli autori dell'effrazione non sono andati oltre quei locali, dove hanno sostanzialmente svuotato gli estintori e tirato giù le tende, in alcuni casi lacerandole. Danni che, quindi, sarebbero limitati: in particolare, non avrebbero corso rischi né altri locali, come ad esempio il D'Annunzio su cui si stanno ultimando gli interventi, né aree che ospitano collezioni d'arte. «È stato tutto ristretto alla sala conferenze», conferma l'assessore Caschera. Intanto, si sta cercando di rintracciare gli autori dell'effrazione, ma in quella zona la struttura non ha telecamere; per questo si spera in quelle su altri palazzi, mentre gli uffici del Comune si stanno muovendo per la denuncia. Chi quella notte è entrato, ha utilizzato la scala a chiocciola esterna, dove si affaccia una delle porte della sala conferenze. Una scala che, conferma sempre Caschera, «dovrà comunque essere cambiata in quanto non più a norma». Un intervento che rientrerà nel più ampio progetto di ristrutturazione. «Approveremo la delibera in giunta entro il 31 marzo. Si partirà dalla copertura, perché il rifacimento totale deve essere il primo passo, per passare poi all'efficientamento energetico e infine all'interno dei locali». Locali che saranno adeguati all'agibilità, in particolare alle norme antincendio: «Tutti i locali passeranno il vaglio dei Vigili del fuoco». In primis il Cafaro, come conferma l'assessore: «È chiaro che la priorità sarà il teatro ridotto, ma anche le gallerie e la stessa sala conferenze. L'obiettivo è che l'intero PalaCultura possa essere completato in maniera definitiva». I fondi sono una quota residua non utilizzata del Bando per la rigenerazione urbana, già sfruttato per la futura ristrutturazione del Parco Falcone e Borsellino. Tra i 6 e i 7 verranno chiesti per il PalaCultura, 3 per l'ex Monopolio, 2 per i borghi.



