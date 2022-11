Mercoledì 23 Novembre 2022, 11:10

Carenza di medici nei pronto soccorso degli ospedali di Terracina e Fondi: la Asl di Latina corre ai ripari con una gara d'appalto rivolta agli operatori economici per la copertura dei turni, per un totale di 1.165 ore in quattro mesi. Il fenomeno del ricorso alle cooperative, con i cosiddetti medici a gettone, per la gestione dei reparti ospedalieri è in crescita in tutt'Italia. Nella Asl pontina questa procedura è stata attivata sporadicamente in passato ha affermato la direttrice generale Silvia Cavalli - Dal mese di luglio la carenza di medici in pronto soccorso è molto grave, soprattutto nell'ospedale di Fondi, ed ha comportato il ricorso temporaneo al supporto di una cooperativa. Poiché al momento tale criticità non è stata ancora superata, è stata indetta una nuova procedura di gara.



IL BANDO

La gara è stata indetta con apposita delibera firmata dalla manager Cavalli, pubblicata ieri sul sito aziendale. Il servizio sarà affidato per quattro mesi (con opzione di rinnovo per altre due mensilità) per la copertura di 900 ore nel pronto soccorso dell'ospedale Alfredo Fiorini di Terracina e 265 ore nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. L'importo base è di 116.500 euro, Iva esente. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il personale medico messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di specializzazione in medicina e chirurgia d'urgenza o specialistiche affini, oppure iscritto al terzo anno di specializzazione, oppure con esperienza di attività di pronto soccorso/118 e di frequentazione del corso di riabilitazione cardiovascolare. Le attività potranno esplicarsi in turni notturni dalle 20 alle 8 e in turni diurni dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 20 e dalle 8 alle 20. La Global Medical Division, incaricata per il periodo luglio-ottobre al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività presso i reparti di pronto soccorso di Fondi e di Terracina, potrà continuare come riportato nella delibera del nuovo bando - ad assicurare i turni fino alla fine di questo mese. La proroga ha comportato un ulteriore impegno di spesa da parte dell'azienda sanitaria di 34.650 euro, che va ad aggiungersi ad altri 32.670 euro per aver reso, la Global Medical Division, prestazioni aggiuntive rispetto alle originarie attività previste nel contratto base.



LA CARENZA

Resta il tema della grava carenza dei medici, segnalata dalla direzione strategica che, nel caso di Terracina e Fondi, ha comportato il ricorso ad aziende esterne, nonostante le iniziative di ingaggio con contratti a termine. Ricordo che è in pubblicazione il concorso pubblico con il quale speriamo di reperire i medici mancanti, ha commentato la direttrice Cavalli. La Asl pontina, solo nell'ultimo mese, ha pubblicato una ventina di avvisi rivolti al personale sanitario per la copertura di posti rientranti nei fabbisogni ospedalieri e delle altre strutture aziendali.



STANZE ROSA

Intanto, l'azienda sanitaria continua ad investire anche negli ospedali di Terracina e Fondi. In occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, venerdì 25 novembre, la Asl alla presenza della direttrice - inaugurerà presso i due reparti di pronto soccorso le stanze Codice Rosa, un ambiente protetto in cui prendere in cura le donne vittime di abuso e violenza. Seguiranno convegni di presentazione del servizio da parte del direttore del Dea I livello Fondi-Terracina, il dottor Giuseppe Ciarlo, e del direttore del pronto soccorso Dea I livello, la dottoressa Monica Iorio.