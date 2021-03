28 Marzo 2021

LA POLEMICA

Questione Tac nell'ospedale «Alfredo Fiorini» di Terracina, la Lega chiama in causa il ministro Speranza. «Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si attivi con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, affinché almeno una Tac torni nell'ospedale di Terracina»: a dirlo è Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, annunciando la presentazione di un'interrogazione, la seconda del partito di Salvini dopo quella regionale del capogruppo Orlando Angelo Tripodi. «Siamo di fronte ad una gestione fallimentare della sanità del Lazio - aggiunge Zicchieri - che sta emergendo anche durante l'emergenza Covid. Basta giocare sulla salute e sulla vita delle persone, questo modus operandi è davvero inaccettabile. Anche perché la Tac, peraltro funzionante, è stata incredibilmente rimossa da oltre un mese con la promessa, da parte dell'Asl di Latina, di una più moderna che è sparita nel nulla». «In queste condizioni - conclude il deputato - devono operare gli eroi della sanità, di cui si riempie la bocca quotidianamente Zingaretti?». La vicenda è nota: da circa un mese la Tac dell'ospedale di Terracina è stata smontata per far posto ad una tecnologicamente più avanzata attesa per la fine del prossimo mese di aprile. L'interrogazione di Tripodi. Qualche giorno prima di Zicchieri, sulla questione era già intervenuto Tripodi con un'interrogazione alla Regione Lazio. Secondo Tripodi «sarebbe stato più lungimirante l'installazione di una nuova Tac a 128 strati mantenendo quella esistente a 64 strati, più moderna delle presenti in provincia, suddividendo così i presunti casi Covid e le attività di routine alla luce degli spazi non utilizzati, peraltro in sicurezza, dove ci sono apparecchiature fuori uso». Al contrario «il trasferimento dei pazienti negli ospedali di Fondi e Formia, in sofferenza da tempo, starebbe rallentando l'attività di urgenza; non bastasse, l'assenza di una Tac può mettere a rischio la vita o arrecare gravi danni alla salute di un paziente trasferito dalla struttura ad un'altra». «Si aggiungano gli ulteriori disagi derivanti dalla rottura, da qualche giorno, dell'apparecchio radiologico nella sala operatoria dell'ospedale di Terracina, con il rinvio degli interventi ortopedici» conclude Tripodi che invita il presidente della Regione Lazio e l'assessore alla Sanità di «riferire in merito a come è potuto verificarsi che in un periodo di emergenza sanitaria, nel quale i servizi dovevano essere potenziati».

Rita Recchia

