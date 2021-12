Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:02

SANITA'

La Azienda sanitaria di Latina ha dato l'avvio al bando europeo per la selezione dei professionisti che predisporranno il progetto definitivo ed esecutivo del nuovo ospedale del Golfo, a Formia. Dopo la visita del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell'Assessore regionale Alessio D'Amato avvenuta il 4 novembre, in cui è stato presentato lo studio di fattibilità, la direttrice generale Silvia Cavalli ha mandato avanti l'iter.

L'affidamento include le indagini geologiche, geotecniche e sismiche. L'importo complessivo dei costi di progettazione sarà di circa 3 milioni di euro, mentre per la realizzazione complessiva sono stati stanziati 85 milioni. Il progetto, che prevede la realizzazione di un Ospedale sviluppato su tre fabbricati ed articolato su 6 livelli, verrà realizzato da società specializzate che sapranno aggiudicarsi la gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I concorrenti dovranno dimostrare di possedere requisiti di capacità tecnica adeguata all'entità dell'opera e garantire miglioramenti soprattutto dal punto di vista ambientale.

Alla fine saranno premiati, infatti, i progetti che utilizzeranno fonti rinnovabili per l'approvvigionamento energetico e che si porranno l'obiettivo di ridurre l'inquinamento atmosferico, di riutilizzare le acque meteoriche e sfruttare la mobilità sostenibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA