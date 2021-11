Lunedì 1 Novembre 2021, 05:02

«Abbiamo paura, non sappiamo cos'altro può succedere». A Borgo Montello e Bainsizza c'è terrore nella comunità Sikh, gli indiani che lavorano nei campi o nel commercio e da anni vivono in zona. Sabato sera, durante la festa per la nascita del figlio di Singh Jaseer, 29 anni, è arrivato un gruppo di connazionali con pistola e spranghe ed è stato il finimondo. È morto proprio lui, l'organizzatore, assassinato a colpi di spranga e lasciato in una pozza di sangue. La spedizione punitiva è proseguita all'interno della casa dove avevano trovato rifugio altri partecipanti all'evento, mentre c'è chi era riuscito a fuggire. L'appartamento è stato messo a soqquadro, nel piazzale esterno restano tavoli e sedie rotte, sul terrazzo sangue ovunque. Dieci i feriti ricoverati tra il Goretti e l'ospedale di Anzio, uno è stato trasferito a Roma. È accaduto nel podere, ormai in disuso, noto come Piciacchia, all'interno del quale viveva la vittima insieme ad altri connazionali. Tutti braccianti agricoli, gente tranquilla come viene definita dai residenti della zona.

Sull'episodio sono in corso gli accertamenti della Polizia e sono un paio le ipotesi prese in considerazione: la gestione dei lavoratori da parte dei caporali della stessa comunità e le estorsioni per imporre le merci nei negozi etnici. «Già in passato ad Aprilia e al Circeo sono accadute cose simili - dice Gurmukh Singh, rappresentante della comunità indiana del Lazio - ma non si era mai arrivati a tanto, non siamo questi, quello che è successo è vergognoso». Il racconto di chi era alla festa e di altri testimoni.

