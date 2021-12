Sabato 18 Dicembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Mentre il Latina prosegue la preparazione in vista della sfida interna con il Monterosi, è andata in scena la prima edizione della Serata del ricordo e dell'orgoglio nerazzurro, ideata e promossa da Gennaro Ciaramella. Un tuffo nel passato dove al centro della scena sono state inserite le imprese e i personaggi del club nerazzurro. In un mix di batticuore e trepidazione, è stata ricordata una buona fetta della storia della società del capoluogo, in un lasso di tempo racchiuso fra la metà degli anni '60 e i giorni nostri.

«Sono fiero ed orgoglioso della risposta che c'è stata - ha dichiarato Ciaramella - e per questo ringrazio non solo tutti i presenti, ma anche chi non è potuto venire. Mi ha fatto enormemente piacere rivedere amici e colleghi dopo le ultime vicissitudini, oltre ai rappresentati del Panathlon Club Latina, alla delegazione dell'Osservatorio per lo Sport e per il turismo sportivo, e al giornalista Piergiorgio Renna, autore di uno dei pochi libri sul Latina Calcio. Grazie a Mattia Perin che, attraverso il papà Pierluigi, ha regalato una sua maglia autentica della Juventus. Tutti insieme abbiamo dato l'ennesima dimostrazione che il calcio sa essere un veicolo di valori leali e positivi. Un plauso e un ringraziamento a chi mi è stato vicino nell'organizzazione di questo evento che mi auguro di ripetere l'anno prossimo in condizioni più vicine alla normalità».

INDIMENTICABILI

Durante la serata sono stati ricordati - solo per citare qualche nome - Piero Di Trapano, Michele Condò, Agostino Giorgi, Francesco Amodio, Mario Cancellieri, Salvatore Ferraro, Dino Stefani, Giorgio Ziroli e il mitico Ughetto, nel cui nome sono stati premiati due tifosi.

Alla mente sono così tornati i successi messi in fila dal club di Piazzale Prampolini, fra cui le vittorie del campionato di serie D nella stagione 1972/73 e 1976/77, con le successive promozioni in C, passando per il salto in C1 nel 1980/81 e l'Interregionale dominata nel 1985/86 con Giancarlo Sibilia allenatore, finendo con gli anni d'oro della Coppa Italia di serie C vinta nel 2013 e i 4 consecutivi in serie B. Prima squadra e non solo, però. In evidenza anche le imprese firmate dalle formazioni giovanili, fra cui il successo della Juniores Nazionale nel 1996/97 e della Berretti nel 2012/13 con lo scudetto conquistato dall'undici allora allenato da Marco Ghirotto: «Fondamentale - ha concluso Ciaramella - l'aspetto della solidarietà e dell'inclusione che ha caratterizzato la manifestazione. Prossimamente daremo vita ad una lotteria legata alla serata e raccoglieremo fondi per sostenere un amico che sta continuando una battaglia importante».

Davide Mancini

