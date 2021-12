Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:02

Continua il tira e molla, per l'organico sporco, tra la Regione Lazio e la Rida Ambiente di Aprilia. È di ieri il decreto a firma di Salvatore Mezzacapo, presidente della sezione prima quater del Tar del Lazio, con il quale è stata accolta l'istanza della società riconducibile all'imprenditore Fabio Altissimi di annullamento, previa sospensiva, tra i vari atti, della nota della Regione Lazio, datata 30 novembre 2021. La comunicazione della Regione riguardava l'ennesimo stop all'impianto di Aprilia di ricevere in ingresso il rifiuto codice Eer 200108 direttamente dai comuni conferitori, concedendo una proroga massima fino al 31 dicembre 2021. Un'assurdità per Altissimi, alla luce di due sentenze del Consiglio di Stato del 23 novembre scorso che avevano annullato le diffide dell'allora direttore regionale del ciclo dei rifiuti, l'ingegnere Flaminia Tosini, a conferire l'organico presso la Rida Ambiente. Eppure, a sette giorni dai due pronunciamenti definitivi, la Regione attraverso la nota del nuovo dirigente Vito Consoli ha messo nuovi paletti a far data dal primo gennaio 2022 per quanto riguarda il codice Eer 200108, che indica i rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense. Numerosi Comuni conferiscono presso l'impianto apriliano l'organico sporco, ovvero l'umido contaminato da altri materiali non organici che non può essere destinato alla produzione compost come è successo in passato, anche in provincia di Latina, con versamento sui campi agricoli di componenti nocive all'ambiente e alla salute umana. Con il decreto in favore della Rida Ambiente, il presidente Mezzacapo, vista la complessità delle questioni poste e comunque con precipuo riferimento al profilo del periculum per come prospettato nel ricorso, ha ritenuto sussistenti, nella sede monocratica, le condizioni per la concessione della misura cautelare. La materia in cui inerisce il contenzioso è stata assegnata, per competenza, alla neo istituita sezione V del Tar Lazio, il cui presidente provvederà alla fissazione dell'udienza camerale. L'istanza monocratica è stata accolta senza costituzione in giudizio da parte delle Regione Lazio. La causa appena avviata, l'ennesima tra la Rida Ambiente e la Regione, si inserisce nel contesto attuale di una provincia commissariata per l'omessa indicazione di un sito di stoccaggio rifiuti provenienti dagli impianti di Tmb. Dalla chiusura della discarica di Borgo Montello, la politica non è riuscita a trovare un'alternativa mentre l'impianto di stoccaggio resta indispensabile per la chiusura del ciclo dei rifiuti all'interno della provincia.

