NEI GIARDINI DEL COMUNE

Si terrà oggi pomeriggio alle 18 presso i giardini del Palazzo comunale a Latina, la premiazione del contest letterario Ore Contate, organizzato dal Circolo Letterario Ore Contate di Latina, che consente a chiunque lo desideri di produrre un racconto partendo da un incipit scritto appositamente da Joe Lansdale, autore e romanziere texano che ha all'attivo milioni di copie vendute in tutto il mondo. «L'appuntamento è nel cuore del Palazzo comunale - spiega una delle organizzatrici Stefania De Caro - all'ombra della sua torre, il cui orologio è stato eletto a simbolo della manifestazione. Alla presenza delle autorità, si terrà la premiazione dei tre migliori racconti scelti tra i 36 in finale». La giuria ha dovuto operare una durissima selezione tra più di 100 elaborati pervenuti. L'evento richiamerà a Latina finalisti da tutte le regioni d'Italia e si svolgerà ovviamente nel pieno rispetto delle regole anticovid. Ospite speciale della manifestazione sarà Mirko Zilahy che presenterà il suo ultimo romanzo L'uomo del bosco in libreria per Loganesi. Ore Contate è un evento ideato e organizzato da Stefania De Caro, Chiara de Magistris, Fabio Mundadori e Luca Occhi con l'Assessorato alla Cultura del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 12 Giugno 2021, 05:02