6 Aprile 2021

CISTERNA

E' caccia al pirata della strada che sabato alla guida di un furgone ha travolto un gruppo di ciclisti sulla Ninfina in direzione Doganella. Sull'incidente, accaduto nel pomeriggio di sabato, stanno lavorando gli agenti della Polizia Locale di Cisterna diretti dal comandante Raoul De Michelis. Durante i rilievi eseguite subito dopo l'incidente sono stati raccolti molti indizi che dovrebbero portare al responsabile.

In queste ore si potrebbe fare chiarezza sul caso, anche se dal comando stazione non trapela nessuna notizia. L'omissione di soccorso è un reato penale e solo se il pirata della strada si costituisse, potrebbe cambiare la sua posizione. Nello scontro come dicevamo sono rimasti feriti due ciclisti filippini, entrambi residenti a Cisterna, di 30 e 35 anni, per quest'ultimo è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 sopraggiunti sul luogo dell'incidente con un'auto medica ed un'ambulanza, con la quale si è provveduto a trasportare il 35enne presso l'ospedale Colombo di Velletri dove è tutt'ora ricoverato.

La scena dell'incidente è stata vista e raccontata da un paio di testimoni, oltre i compagni dei due feriti, in più sono state determinanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni presenti nella zona, dove, da più registrazioni, si vede il passaggio del furgone bianco sulla strada di collegamento tra la via Appia e il centro del borgo di Doganella di Ninfa.

Per gli ultimi accertamenti sono state coinvolte anche le forze dell'ordine dei vicini comuni di Norma, Cori e Sermoneta. Sono state raccolte anche le immagini di alcune telecamere della zona che ora sono al vaglio degli agentiNon è escluso che l'uomo che era alla guida del furgone, un Opel Vivaro, potrebbe decidere di presentarsi spontaneamente presso le forze dell'ordine per provare a spiegare il motivo della fuga. Altrimenti la sua posizione rischia di aggravarsi ulteriormente.

Daniele Ronci

