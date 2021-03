19 Marzo 2021

IL VOTO

Giovanni Maria Righetti è stato riconfermato presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Latina. A quattro giorni dalla conclusione delle elezioni per il rinnovo delle cariche che ha visto vincente la lista Noi Medici, ieri i nuovi eletti del consiglio direttivo si sono riuniti per trovare la guida che è stata riconfermata nel presidente uscente. Righetti è stato eletto all'unanimità, con votazione segreta, e al termine di questo mandato avrà raggiunto il record di 30 anni di presidenza. «L'Ordine non consiste solo nelle cariche di rappresentanza ma è una comunità aperta alla partecipazione di tutti gli Iscritti ha commentato il dottor Righetti -. Mi auguro che in questi quattro anni si realizzi nell'Ordine la transizione generazionale e di genere nel solco della tradizione». Dopo la fumata nera del primo turno elettorale del 5,6 e 7 marzo scorsi (erano stati eletti soltanto i cinque componenti dell'Albo degli odontoiatri), il quorum - fissato in un quinto - è stato raggiunto con le operazioni dello scorso fine settimana. Il nuovo consiglio direttivo è risultato così composto: Giovanni Maria Righetti con 460 voti, Rita Salvatori con 460, Massimiliano Carletti totalizzando 421 preferenze, Daniel Sermoneta e Giovanni Baiano con 415, Pietro Caianello con 413, a seguire Antonio Stipo con 411 voti, Mariella Salomone e Serena Cantarano con 404 preferenze, e ancora Roberta Terrinoni e Giuseppe Dei Giudici che hanno totalizzato 403 preferenze, Valeria Silvia e Costantino Petronzio rispettivamente con 402 e 401 voti, Giuseppe Nardacci con 399 voti e Aldo Pastore con 398 voti. Eletti nel collegio dei revisori dei conti Silvia Capriello con 403 voti e Giusi Santangelo con 397; Gian Marco Petrianni membro supplente con 401.

R.Cam.

