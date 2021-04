7 Aprile 2021

CORI

Il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, tiene ancora chiuse le scuole di Giulianello. È di ieri sera l'ordinanza sindacale con cui il primo cittadino ha stabilito che fino a venerdì 9 aprile gli istituti di ogni ordine e grado della frazione non riapriranno le porte. Mentre ieri e l'altro ieri si è svolto uno screening (test rapidi) su base volontaria per studenti, insegnanti e collaboratori di tutte le scuole cittadine, non sembra, dunque, migliorare la situazione legata all'emergenza sanitaria nel comune lepino, ma in particolare nel borgo di Giulianello dove, per quanto si possa ricostruire, i contagi partiti dalla scuola materna avrebbero avuto una diffusione molto rapida.

Già il 19 marzo scorso, considerando i numeri generali di tutto il territorio comunale, De Lillis aveva firmato una prima ordinanza con misure più restrittive tuttora in corso - rispetto a quelle prescritte dal Dpcm per le regioni in zona rossa, che infatti prevede accessi sbarrati per i giardini pubblici, le aree verdi comunali e il Monumento Naturale del Lago di Giulianello così come per l'isola ecologica e accesso contingentato ai cimiteri cittadini e alle mediegrandi strutture commerciali.

Era seguita una seconda ordinanza il 27 marzo con cui il sindaco aveva disposto la sospensione dell'attività scolastica in presenza fino alle vacanze di Pasqua per tutti gli asili nido (pubblici e privati), le scuole materne (anch'esse pubbliche e private), le scuole elementari e medie.

A questo punto, secondo gli ultimi dati noti, il numero delle persone positive al Coronavirus a Cori avrebbe raggiunto e superato i 180 (di cui 5 ricoverati), ma è la situazione giulianese a preoccupare maggiormente tanto che il 27 marzo, in collaborazione con la Asl, al drive-in di Giulianello sono stati effettuati tamponi molecolari a tutti gli alunni, insegnanti e collaboratori della scuola materna Rodari che si trova nella frazione (su 90 tamponi: 5 positivi, 14 da ripetere).

