31 Maggio 2021

Ora è ufficiale. Michele Baranowicz 33 anni, origini polacche e passaporto italiano, in Superlega dal 2005, è il nuovo regista della Top Volley Cisterna. La conferma alle voci di mercato è arrivata l'altra sera insieme a quella del giovane schiacciatore Tommaso Rinaldi. Il gioiellino di Modena, vent'anni a novembre, due metri, oro ai mondiali giovanili del 2019 e argento agli Europei under 20 del 2020, ha esordito in SuperLega con Modena ed è figlio di Pietro Rinaldi, libero della Top nella stagione 2003/4. Comincia così a prendere forma la squadra che affronterà il prossimo campionato, quello, si spera, del ritorno del pubblico nei palazzetti. «Ma c'è ancora molto da fare - ammonisce il presidente Gianrio Falivene - Il mercato è in pieno svolgimento e prima di riempire le caselle bisogna far quadrare gli incastri tra italiani e stranieri». Sempre ovviamente con un occhio alla qualità degli atleti e al portafogli, che non consente certo spese folli. Il tecnico Fabio Soli, che guiderà in panchina la nuova Top Volley è al lavoro con il ds Candido Grande. Dopo il regista c'è da completare i reparti schiacciatori e centrali. Arthur Szwarc ha infatti manifestato l'intenzione di non giocare più da centrale ma da opposto e la società sembra intenzionata ad accontentarlo. Ma c'è il problema Sabbi che è sotto contratto. L'oppostone di Zagarolo è dato in uscita verso la neo promossa Taranto. Accetterà? Rimane sempre in sospeso l'opzione Roc Moric. Lo vuole anche Perugia, ma il giovane sloveno ha annunciato che verrà in Italia senza specificare il club. Vedremo.

Gaetano Coppola

