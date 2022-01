Sabato 8 Gennaio 2022, 05:03

LE DICHIARAZIONI

Oltre 39 milioni di euro da trasformare in una risposta concreta ai bisogni di cura espressi dal territorio pontino con una tempistica serrata: entro il 28 febbraio 2022 la chiusura dei progetti, entro il 2026 la posa a terra dei finanziamenti. Ma serve collaborazione. Questa la riflessione offerta ieri dal presidente Nicola Zingaretti e dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato giunti ieri a Latina per la presentazione del programma di investimento redatto per la provincia di Latina con i fondi del Pnrr e altre risorse. «Si apre una nuova grande sfida finanziata, programmata e che senza paura ora dobbiamo vincere insieme facendo squadra e portando giustizia», ha detto Zingaretti ricordando come il commissariamento della sanità laziale ha comportato diseguaglianze, puntando tutto sul taglio delle spese. «Non ci devono più essere diseguaglianze territoriali ha infatti aggiunto - ma dobbiamo portare qualità dei servizi. Una stagione di investimenti che ci permette di costruire una nuova sanità che guarda ai bisogni delle persone e dei territori. Tutti devono sentirsi parte di questa grande sfida».

«La tempistica per gli investimenti sarà serrata, ma noi puntiamo a portare a termine il rinnovo del parco tecnologico prima della scadenza 2026 fissata per il completamento di tutti gli interventi, ha specificato l'assessore D'Amato che, durante la conferenza ha voluto sottolineare come dopo la fase di confronto avuto per l'individuazione dei presidi in cui allocare i nuovi servizi ci sia ora bisogno di correre».

«Si apre una nuova stagione qui a Latina, anche da un punto di vista della rete ospedaliera, penso al nuovo Goretti e al nuovo ospedale del Golfo», ha detto l'assessore. «Deve scattare uno spirito nel quale ognuno deve fare la sua parte, le condizioni ci sono tutte ha aggiunto Zingaretti -. Dal Covid non si esce tornando a due anni fa, dobbiamo uscirne in una condizione migliore».

Ha espresso soddisfazione per il piano illustrato il sindaco del capoluogo Damiano Coletta, presidente della conferenza dei sindaci sulla Sanità: «Il Pnrr è una risorsa se riusciamo a rispettare i tempi, e questo sarà il compito di noi amministratori. Con questo progetto si valorizza la medicina del territorio e si valorizzano le prestazioni degli ospedali di riferimento. Siamo usciti dal commissariamento con l'attuale amministrazione regionale che ringrazio per lo sforzo, è una riorganizzazione che ci vede impegnati tutti».

Il Prefetto di Latina Maurizio Falco, che nei saluti ai relatori e al pubblico ha voluto sottolineare la necessità di intervenire con massima priorità anche «nelle infrastrutture della mobilità, altrimenti ha detto i nuovi servizi sanitari rischiano di non essere raggiungibili».

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA