Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:02

GIUDIZIARIA

Si apre questa mattina a Roma nell'aula bunker del carcere di Rebibbia l'udienza preliminare a carico dei 34 indagati dell'operazione Reset', l'indagine condotta dalla Squadra mobile di Latina e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia che il 17 febbraio scorso ha decapitato il gruppo criminale dei Travali. Davanti al giudice per l'udienza preliminare Monica Ciancio compariranno i fratelli Angelo e Salvatore Travali, Costantino Cha Cha Di Silvio, Francesco Viola, Gian Luca Ciprian, Alessandro Zof, George Valeriu Cornici, Luigi Ciarelli, Davide Alicastro, Ermes Pellerani, Cristian Battello, detto Schizzo, Fabio Benedetti, Antonio Giovannelli, Giovanni Ciaravino, Silvio Mascetti, Alessandro Anzovino, Antonio Peluso e Valentina Travali ai quali viene contestata a vario titolo l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, l'estorsione e omicidio, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. In aula ci sarà anche il Comune di Latine che ha deciso di costituirsi parte civile con l'avvocato Francesco Cavalcanti. La motivazione di tale decisione è spiegata nella delibera di incarico al legale nella quale si sottolinea che «i predetti sono a vario titolo imputati di condotte che sono lesive sotto più profili degli interessi intestati all'amministrazione, la quale è pertanto parte offesa dalle azioni come ripercorse negli atti formati dalla Procura della Repubblica di Roma ed all'esame del gup considerato, nello specifico, che i reati contestati in varia misura incidono in maniera pregiudizievole tanto sulle posizioni giuridiche dell'ente quale titolare della funzione, quanto sulla collettività, dei quali interessi l'amministrazione è soggetto esponenziale e rappresentativo, conseguentemente parte offesa, soggetto legittimato, a costituirsi parte civile in procedimenti quale quello che qui ci occupa. La stessa operatività dell'associazione mafiosa nell'ambito territoriale del Comune di Latina, unitamente ai reati fine contestati, rappresenta eclatante e grave danno alla sua immagine, anche per il clamore mediatico, quindi per la diffusività che i fatti contestati hanno avuto e suscitato. Le condotte per le quali si procede per pervasività - si legge ancora nell'atto approvato dalla Giunta - hanno minato l'ordinato assetto ed il regolare svolgimento della vita sociale nel territorio di competenza dell'amministrazione civica di Latina, quindi la libertà di autodeterminazione dei soggetti giuridici che ivi insistono; è stato dunque valutato l'interesse del Comune di Latina a presentare formale dichiarazione di costituzione di parte civile».

Elena Ganelli

