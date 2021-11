Venerdì 19 Novembre 2021, 05:04

L'OPERAZIONE

Sicurezza nelle periferie: è scattata ieri e proseguirà nei prossimi giorni un'operazione di controllo del territorio voluta dal comandante dei Carabinieri di Aprilia, il tenente colonnello Paolo Guida, dopo la lunga serie di incontri avuti con i comitati di quartiere della città.

Una volta individuati i luoghi più sensibili delle borgate e le criticità di ogni zona i militari sono scesi in campo per controllare persone e auto. Tre persone sono state arrestate, altre tre sono state denunciate. I controlli sono avvenuti a Fossignano, La Gogna e Campo di Carne. Zone dove negli ultimi mesi, secondo quanto denunciato più volte dai residenti e dai loro comitati di quartiere, furti e rapine sono aumentate in modo preoccupante. Per questo i carabinieri hanno voluto dare una risposta concreta alla cittadinanza, garantendo presenza e controllo del territorio soprattutto nelle ore più difficili: quelle serali.

I carabinieri del Reparto Territoriale, insieme ai colleghi di Cisterna, hanno eseguito interventi anche nella vicina Cisterna, dove un cittadino indiano è stato arrestato perché fermato in Corso della Repubblica e sorpreso con un chilo e 600 grammi di bulbi di papavero da oppio, contenuti in 10 buste di cellophane. La droga è stata sequestrata. Ad Aprilia è stata invece arrestata una donna romena che dopo una prima ispezione è risultata colpita da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Velletri per espiare la pena di due anni, tre mesi e 13 giorni di reclusione per rapine e lesioni.

ARRESTO A CORI

In arresto anche un cittadino nigeriano che ha tentato di entrare con la forza in un centro di accoglienza di Cori dove si trovavano la moglie e i due figli, vittime della sua stessa violenza.

Dopo che l'uomo si è presentato presso la struttura, i gestori hanno chiesto l'immediato intervento dei militari.

Denunciati anche tre cittadini indiani per possesso di droga. Sono stati segnalati alla Prefettura di Latina, perché in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, due italiani e un cittadino albanese.

