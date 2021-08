Domenica 22 Agosto 2021, 05:02

E' stata fissata per l'8 settembre prossimo davanti al gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota l'udienza preliminare a carico di quattro delle cinque persone due finite ai domiciliari e tre colpite dagli obblighi di firma - coinvolte nell'operazione Nico'. Si tratta di Nicolino De Monaco, 55 anni, geometra del Comune di Latina, il 50enne avvocato sospeso dall'Ordine Christian Pietrosanti, Pietro Cannone, 78enne pensionato di Latina, Maurizio Ciucci, 68enne di Roma e Aurelio Feola, imprenditore 65enne del capoluogo. I reati contestati a vario titolo sono concussione e corruzione oltre a reati legati agli stupefacenti. Secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri del Nucleo investigativo De Monaco, all'epoca dei fatti impiegato presso il settore ambiente dell'amministrazione comunale del capoluogo pontino, pretendeva somme di denaro per concedere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza del suo ufficio, denaro che poi utilizzava per acquistare sostanze stupefacenti per uso personale. Gli episodi contestati riguardano una donna di 72 anni dalla quale aveva preteso 4500 euro per il rilascio dell'autorizzazione e ancora due richieste di 3500 euro a Pietro Cannone e Maurizio Ciucci e una da 200 euro da Aurelio Feola sempre per il rilascio della stessa autorizzazione. De Monaco avrebbe anche utilizzato l'auto di servizio per recarsi dai tre indagati per riscuotere le somme richieste. L'8 settembre De Monaco, Cannone, Ciucci e Feola compariranno davanti al gip chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Valentina Giammaria mentre è stata stralciata la posizione di Christian Pietrosanti.

