TRIBUNALE

Hanno scelto di essere giudicati con procedimenti giudiziari diversi le quattro persone coinvolte nell'inchiesta denominata Nico' che il 9 aprile scorso aveva portato all'arresto di Nicolino De Monaco, 55 anni, geometra del Comune di Latina e ad un provvedimento di obbligo di firma a carico di Pietro Cannone, 78enne pensionato di Latina, Maurizio Ciucci, 68enne di Roma e Aurelio Feola, imprenditore 65enne del capoluogo, chiamati a rispondere a vario titolo di concussione, corruzione e reati relativi agli stupefacenti.

L'indagine che li ha coinvolti è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo tra il 2019 e il 2020 ed ha portato a scoprire che De Monaco, all'epoca impiegato presso il settore ambiente dell'amministrazione comunale del capoluogo pontino, si faceva pagare da cittadini e imprenditori per concedere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza del suo ufficio e utilizzava poi il denaro per acquistare sostanze stupefacenti per uso personale.

Il dipendente comunale avrebbe anche simulato l'avvio di istruttorie finalizzate al rilascio delle false autorizzazioni e utilizzato l'auto di servizio per recarsi dai tre indagati per riscuotere il denaro. Ieri mattina i quattro imputati sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota ed hanno formalizzato le loro richieste. Il difensore di De Monaco, l'avvocato Giancarlo Vitelli, ha chiesto e ottenuto per il suo assistito il giudizio abbreviato, il legale di Cannone e Ciucci, Marcello Montalto, intende invece procedere con il rito ordinario mentre l'avvocato Maurizio Forte che assiste Feola ha scelto di patteggiare la pena. In aula era presente anche l'avvocato del Comune, Francesco Cavalcanti, che ha formalizzato la costituzione di parte civile dell'ente. L'udienza si è conclusa con una condanna a due anni di carcere e la sospensione della pena per Feola mentre per gli altri tre c'è stato il rinvio all'udienza dell'8 febbraio 2022: in quella sede si svolgerà il rito abbreviato per De Monaco e il giudice deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio per Cannone e Ciucci.

Elena Ganelli

