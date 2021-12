Domenica 12 Dicembre 2021, 05:03

ISTITUTI COMPRENSIVI

Si susseguono in questi giorni gli open day per conoscere l'offerta formativa degli istituti comprensivi di Latina. Una bella novità verrà presentata ai genitori che intendono iscrivere i propri figli alla media dell'istituto comprensivo Emma Castelnuovo, il prossimo 20 dicembre. Dal prossimo anno, infatti, sarà possibile iscriversi al primo liceo matematico di primo grado. Si tratta di una novità assoluta in provincia di Latina ed è studiato in sinergia con l'Università La Sapienza e il Liceo Grassi, l'unico ad avere una sezione con questo indirizzo. Sono previste ore aggiuntive di matematica rispetto a quelle curricolari in cui verranno approfonditi contenuti di matematica e, soprattutto, sono proposte attività interdisciplinari. Nella stessa occasione sarà possibile conoscere anche l'offerta formativa della scuola dell'infanzia e della primaria. Domani mattina l'istituto comprensivo Prampolini di Latina terrà un open day speciale. Lo farà infatti presso il teatro Moderno in via Sisto V in cui accoglierà i genitori per spiegare le attività didattiche dei vari plessi e presentare uno spettacolo teatrale degli studenti. L'appuntamento, il primo in realtà, è alle ore 11, ma non finisce qui. Il prossimo 16 dicembre l'appuntamento con le famiglie si ripeterà nei plessi della primaria di Chiesuola, Carso, Montello, Podgora e Piave dalle 16.30 alle 18.30 per terminare sabato prossimo, 18 dicembre, nel plesso della secondaria. Per ogni appuntamento è necessaria la prenotazione sul sito della scuola. Anche l'istituto Giuseppe Giuliano accoglierà le famiglie lunedì 20 dicembre alle ore 18, ma in un tour virtuale per conoscere le finalità, le modalità organizzative, i progetti e l'offerta formativa che proponiamo per le bambine ed i bambini che si apprestano a iniziare la grande avventura della scuola primaria.

Visita virtuale anche all'Ic Volta di Latina. Le famiglie avranno modo di conoscere insegnati e spazi grazie a due incontri che si terranno sabato 18 dicembre e 15 gennaio dalle 10 alle 12.

Gli altri istituti comprensivi stanno decidendo in questi giorni quando presen virtuale anche all'Ic Volta di Latina. Le famiglie avranno modo di conoscere insegnati e spazi grazie a due incontri che si terranno sabato 18 dicembre e 15 gennaio dalle 10 alle 12.

Gli altri istituti comprensivi stanno decidendo in questi giorni quando presentare la propria offerta formativa alle famiglie.

Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA