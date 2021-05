14 Maggio 2021

IL PUNTO

Open day vaccinale al teatro San Francesco di Latina, ma già è tutto esaurito. Ieri, a poche ore dall'attivazione dell'app Ufirst per l'ottenimento del ticket virtuale necessario per partecipare all'appuntamento straordinario con Astrazeneca, negli hub del capoluogo pontino, di Roma, Frosinone e Viterbo sono stati esauriti tutti gli slot disponibili. In provincia di Latina a tarda serata la sola possibilità di prenotazione rimasta era per il centro vaccinale di via Spaventola a Formia, ma per poche dosi ancora a disposizione. Domani e dopodomani sera, quindi, all'evento anti-Covid dedicato agli over 40, parteciperanno circa mille persone tra Latina e Formia.

«L'esperienza è da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale», ha commentato ieri sera l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Per partecipare all'open day è stato predisposto il ticket virtuale, valevole sia per la prenotazione, fino ad esaurimento delle dosi previste per l'hub prescelto (600 a Latina e 400 a Formia), sia per consentire lo spostamento durante l'orario in cui vige ancora il coprifuoco. I due appuntamenti pontini si svolgeranno dalle 19 alle 24. Per ottenere il ticket è stato necessario scaricare la app Ufirst attivata sulla pagina Salute Lazio, nella sezione open day Astrazeneca over 40. «Questa modalità è una sperimentazione che se andrà bene verrà replicata», aveva commentato nel primo pomeriggio l'assessore D'Amato. Ma dopo poche ore con l'esaurimento della stragrande maggioranza degli slot, il successo si è rivelato più che netto assicurando l'organizzazione di altri open day.

IL NUOVO HUB

All'ex Rossi Sud di Latina, il nuovo hub vaccinale aprirà lunedì 17 maggio. Ma con piano ridotto rispetto alle previsioni, tant'è che ieri è stato allestito nell'area esterna un tendone della Croce Rossa che temporaneamente accoglierà tre linee vaccinali per una capacità operativa di circa 250 somministrazioni al giorno. In questa fase transitoria, il personale sanitario sarà fornito dall'Asl pontina per 15 giorni. La struttura definitiva, all'interno dei locali dell'ex Rossi Sud, sarà nel frattempo completata dopo alcuni interventi di competenza della Provincia di Latina, ente proprietario del sito. Il nuovo hub sarà composto da 10 linee vaccinali, 20 postazioni per l'anamnesi dell'utente, 40 sedute per l'osservazione post inoculazione. Le operazioni vaccinali saranno assicurate da operatori sanitari e volontari della Croce Rossa Italiana, con il concorso anche del Comitato di Latina, cui la Regione Lazio ha affidato la gestione di questo nuovo Hub vaccinale, attraverso il Sistema sanitario regionale.

Rita Cammarone

