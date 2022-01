Domenica 16 Gennaio 2022, 05:06

LE INIZIATIVE

In questo week end e nel prossimo molte scuole sono alle prese con gli open day, quasi tutti virtuali vista l'impennata di casi Covid in provincia di Latina, o in presenza su prenotazione.

Sono tante le offerte, anche nuove, che gli istituti superiori stanno proponendo per il prossimo anno scolastico, a partire dal Galilei Sani che dal prossimo anno aumenterà l'offerta con l'indirizzo Conduzione di apparati e impianti marittimi che consentirà al diplomato di interagire con i sistemi di assistenza e sorveglianza del traffico marittimo, gestire gli spazi a bordo, gestire l'attività di trasporto, organizzare il trasporto in sicurezza, controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione. Dopo l'open day di ieri, il prossimo si terrà il 22 gennaio dalle ore 10,00 alle 19,00. Ultimo open day il 22 anche al Marconi di Latina, dove la Commissione Orientamento descriverà le strutture della scuola, gli indirizzi di studio proposti, le attività svolte, i progetti, gli eventi e gli sbocchi professionali.

Il Vittorio Veneto Salvemini propone quest'anno l'introduzione della lingua cinese come seconda lingua, fin dal primo anno di studi per chi sceglierà gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing o Turismo, ma anche la possibilità di utilizzare i visori Oculus per fare lezione in realtà virtuale. Il prossimo open day si terrà il 22 gennaio e, per farlo in presenza, bisognerà prenotarsi.

Il Liceo Grassi aprirà le sue porte oggi, in diverse fasce orarie e su appuntamento ai ragazzi delle medie e alle loro famiglie. Al Liceo Majorana invece sono 5 le giornate di open day nel mese di gennaio, dopo il 12, sono disponibili le date di oggi, del 19, del 23 e 26 gennaio. I mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 e le domeniche dalle 10:00 alle 12:00. Verranno accolte 10 persone ogni mezz'ora.

Si terrà oggi anche l'open day del Liceo Manzoni di Latina dalle 10 alle 12 per la presentazione dei licei Linguistico, Musicale, Economico Sociale e Scienze umane. Ovviamente per accedere negli istituti è necessario esibire il green pass.

Francesca Balestrieri

