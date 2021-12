Sabato 11 Dicembre 2021, 05:02

In questo e nei prossimi week end saranno tante le scuole aperte alle famiglie e agli studenti di terza media grazie agli open day. Oltre al Vittorio Veneto (questa mattina dalle 9 alle 12), oggi toccherà anche al liceo Manzoni, tra le ore 15 e le 18 quando verranno presentati gli indirizzi Musicale, Economico sociale, Linguistico e Scienze umane. Il Manzoni offre a tutti i ragazzi, non solo all'indirizzo Linguistico, l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico. Nonostante l'occupazione e lo sciopero portato avanti dai ragazzi in questi ultimi giorni, domani sarà possibile la visita anche del liceo Classico Dante Alighieri, si tratta in realtà di una visita virtuale (dalle 9:30 alle 12:30) in cui sarà possibile conoscere i docenti, gli alunni e le discipline comprese nel piano dell'offerta formativa e non solo. Oltre ovviamente all'indirizzo Cambridge che tra gli studenti sta prendendo sempre più piede e prevede lezioni in lingua inglese di diverse materie tra cui il Latino. Il liceo Marconi di Latina svolgerà il primo Open day sabato prossimo dalle 15.00 alle 18.00 sia in presenza (in caso è necessario l'appuntamento, chiamando il numero del centralino 0773/472005 oppure inviando una mail all'indirizzo openday@iismarconilatina.edu.it), sia on line con Google Meet. In ciascun incontro, della durata di un'ora e mezza circa , la Commissione Orientamento descriverà in dettaglio le strutture della scuola, gli indirizzi di studio proposti, le attività svolte, i progetti, gli eventi e gli sbocchi professionali. Oggi sarà la volta anche del Mattei Einaudi di Latina dalle 15.00 alle 18.00, per presentare gli indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica e Made in Italy. L'Open Day vuole essere - spiegano dalla scuola - un nuovo momento di confronto e dialogo con alunni e genitori impegnati in una scelta importante, quanto difficile, come quella del percorso di studi da intraprendere dopo la licenza media. Sabato 18 anche il Caboto di Gaeta aprirà le porte a studenti e famiglie dalle 9 alle 12 ma sarà possibile visitare la scuola anche in altre date prenotando al numero 0771- 46.00.47. Intanto continua la campagna #chooseCaboto sui canali social - Facebook e Instagram - per raccontare la vita dell'istituto scolastico, anche dalla viva voce degli studenti.

