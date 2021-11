Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

SCUOLA

Ancora una volta l'istituto superiore San Benedetto di Latina mostra la sua anima green: grande partecipazione, lo scorso 20 novembre, per il secondo open day dedicato alla tutela ambientale come sintetizzato dallo slogan scelto per l'occasione: Sostenibilità: scelte per il futuro.

Molti i visitatori, tra ragazzi e genitori, che hanno partecipato all'evento che si è svolto nel pieno rispetto di tutte le indicazioni relative all'emergenza Covid. Un'intera giornata alla scoperta della scuola e dei suoi indirizzi: le famiglie hanno avuto modo di visitare i diversi ambienti dell'istituto e di apprezzare gruppi di studenti impegnati nelle varie attività laboratoriali.

«Ogni open day del San Benedetto è connotato da una tematica più generale che percorre trasversalmente i tre indirizzi di studio presenti: Agrario, Chimico ed Enogastronomico. ha dichiarato il dirigente scolastico Aldo di Trocchio - Il 20 novembre si è parlato di ambiente e tutela ambientale. Erano presenti associazioni ambientaliste, quali Wwf e Legambiente. Anche l'Arpa, Agenzia Regionale Protezione Ambientale, ha fatto sentire la propria voce attraverso gli studenti dell'indirizzo Tecnico chimico. Nei giorni passati, infatti, alcuni allievi hanno avuto modo di incontrare una rappresentanza dell'ente regionale e di conoscerne le azioni volte alla tutela ambientale e alla prevenzione primaria collettiva». L'auspicio del San Benedetto - che spera anche di poter attivare a breve un indirizzo dedicato alle biotecnologie ambientali - è quello di istituire un dialogo attivo con l'Arpa, soprattutto in merito ad una condivisione di metodi e di attività specifiche.

Da sottolineare che l'ampia offerta formativa dell'istituto di Borgo Piave è sempre più aderente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro, come dimostrano le alte percentuali di occupazione post-diploma. Priorità della scuola è quella di far incontrare gli allievi con il mondo del lavoro, attraverso numerosi progetti e momenti di collegamento tra formazione scolastica e competenze professionali acquisite in un determinato ambito lavorativo. Tra gli appuntamenti della giornata, infatti, ha trovato spazio anche un dibattito sul mondo del vino e sulle future sfide del settore, condotto da una delegazione di Latina dell'Associazione Italiana Sommelier. E ancora, un vero e proprio percorso alla scoperta della natura che è passato dalla dimostrazione di tree climbing, una tecnica di arrampicata sugli alberi per interventi di potatura in totale sicurezza e nel rispetto della natura eseguita dall'agronomo Scipione Donato, alla piantumazione di nuovi alberi nel grande parco dell'istituto per celebrare la Giornata nazionale degli alberi.

Il prossimo 18 dicembre, l'istituto aprirà le porte al terzo open day dedicato al Natale, a cui parteciperà anche vescovo Mariano Crociata che celebrerà la Messa di Natale.

Serena Nogarotto

