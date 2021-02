© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTADue colpi di pistola in rapida successione, uno al collo e l'altro alla nuca, esplosi da una pistola calibro 9 x 19 a una distanza di poco più di un metro, mentre la vittima dava le spalle ai suoi killer e si apprestava a preparare un caffè. Massimiliano Moro viene freddato la sera del 25 gennaio nella sua abitazione al civico 32 di Largo Cesti, poco prima delle 21,30. Pochi istanti prima aveva aperto la porta del suo appartamento a persone di cui evidentemente si fidava. Undici anni più tardi, con la riapertura delle indagini da parte della Dda di Roma, quelle persone hanno con certezza un nome e un volto grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Agostino Riccardo che hanno dato puntuale riscontro alla prima attività investigativa della squadra mobile di Latina archiviata con decreto del gip del tribunale di Latina nel 2015.I NOMISi tratta di Andrea Praddissitto, 31 anni; Simone Grenga, 35 anni; Ferdinando Ciarelli detto Furt, 57 anni, fratello di Carmine; Ferdinando Ciarelli detto Macù, figlio di Carmine, 39 anni, accusati di omicidio in concorso e con premeditazione, commesso con metodo mafioso e con finalità di agevolazione mafiosa. Con i nuovi elementi acquisiti, la squadra mobile guidata dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo ricostruisce con chiarezza il quadro delle dinamiche criminali di quel periodo, riunisce il filo di una lunga serie di agguati avvenuti prima e dopo e inquadra il delitto di Moro all'interno di quella che viene definita la guerra criminale pontina, la faida che insanguina il capoluogo e che vede protagoniste le famiglie rom Ciarelli- Di Silvio da una parte e i gruppi non rom che fanno capo a Mario Nardone e Massimiliano Moro dall'altro. La contesa è sul controllo delle attività criminali nel capoluogo pontino.E l'omicidio Moro rappresenta proprio il punto centrale delle nuove condotte criminali che determinano l'affermarsi sul territorio di clan familiari caratterizzati da una capacità di intimidazione tipica dei clan mafiosi.I FATTIIl delitto che scuote la città di Latina la sera del 25 gennaio 2010 del resto è la risposta immediata del clan a un altro agguato eccellente avvenuto alle 7,30 dello stesso giorno, quando Carmine Ciarelli, la figura apicale del gruppo rom, viene raggiunto da sette colpi di pistola davanti al Bar Sicuranza, in via Pantanaccio, a pochi metri dalla sua abitazione. E' questo episodio che dà l'avvio a una spietata risposta criminale con l'unico obiettivo di riaffermare il potere che qualcuno aveva tentato di minare in modo così eclatante.VALENZA SIMBOLICAAttentare alla vita di Carmine Ciarelli aveva un significato molto importante si legge nelle pagine di ordinanza del gip Francesco Patrone - tenuto conto della sua elevatissima caratura criminale. Il tentato omicidio aveva una forte valenza simbolica, essendo avvenuto all'interno del quartiere di residenza della vittima, ed aveva il chiaro significato di attacco da parte dei gruppi non rom al gruppo di potere egemone. Moro, grazie al suo sempre maggiore spessore criminale e alla disponibilità di uomini al suo servizio e di armi, deve aver pensato a un certo punto di essere diventato abbastanza forte da poter attaccare i padroni di Latina e per questo già nel 2007 pensa di avviare con i suoi sodali, Angelo Travali, Francesco Viola, Fabio Buonamano e Agostino Riccardo, un'azione di forza nei confronti di Ciarelli dopo uno schiaffo ricevuto per un debito non pagato. L'intenzione era quella di organizzare una sorta di trappola per Carmine, fingendo di voler pagare una piccola somma di quanto doveva, per poi uccidere lui e i fratelli: Mettiamo la dinamite da inizio a fine Pantanaccio dice a Pugliese li facciamo saltare per aria e finisce la storia.Laura Pesino