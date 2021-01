L'INCHIESTA

Perquisizioni, interrogatori, video da visionare, qualche indumento di troppo lavato con candeggina. Sono gli elementi intorno ai quali lavorano i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale per cercare di risalire a chi ha ucciso Fabrizio Moretto. Pipistrello è stato freddato da un colpo al cuore, esploso da distanza ravvicinata, la sera del 21 dicembre. Chi ha sparato è molto probabilmente fuggito nei campi circostanti e ha fatto perdere le sue tracce.

I militari diretti dal maggiore Antonio De Lise non si sono fermati nemmeno nei giorni di festa. Alle esequie di Moretto - lunedì scorso - c'erano un paio di militari non solo a controllare che tutto si svolgesse senza problemi ma anche a registrare eventuali presenze interessanti ai fini dell'indagine. Altri colleghi, nel frattempo, ascoltavano di nuovo i familiari di Erik D'Arienzo, il ragazzo massacrato di botte e morto a ottobre. I militari continuano a battere la pista della vendetta per quella morte: Pipistrello ed Erik erano molto legati, ma Moretto era anche indagato per quella morte. Di sicuro era insieme a lui, l'ha accompagnato a un appuntamento per quella che doveva essere una lezione che invece è finita male. Dopo la morte del giovane c'era stato anche un chiarimento con i familiari di Erik, in particolare con Ermanno Topolino D'Arienzo, uno degli uomini d'oro degli anni 90. È in quegli ambienti, adesso, che gli investigatori continuano a scavare.

Gli esami stub - necessari a verificare se qualcuno possa aver sparato - hanno dato esito negativo ma su alcuni indumenti acquisiti dai militari si nota una presenza eccessiva di candeggina. Un caso? O si tratta di un indumento che andava pulito con una certa cura perché poteva contenere tracce dell'esplosione? Andavano eliminate?

Su questo particolare i militari non si esprimono, ma dal poco che emerge la cerchia resta stretta intorno a Topolino D'Arienzo e i suoi familiari o collaboratori. La ricostruzione è abbastanza definita: Moretto tornava a casa, su via Tartaruga, a Sabaudia, quando si è trovato di fronte l'assassino che ha esploso un colpo - forse addirittura silenziato - all'altezza del cuore ed è fuggito. I tabulati telefonici diranno se era stato chiamato dal suo assassino o da chi gli ha teso una trappola poco prima. A quel punto, però, si sarà arrivati anche a chi ha aperto il fuoco e ucciso Pipistrello.

Giovanni Del Giaccio

