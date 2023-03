Martedì 21 Marzo 2023, 10:50

Si pronuncerà questa mattina il Tribunale del Riesame di Napoli in merito alla richiesta di Giuseppe Molinaro, l'appuntato dei carabinieri che lo scorso 7 marzo ha ucciso il direttore dell'Hotel Nuova Suio Giovanni Fidaleo e ferito la sua ex Miriam Mignano, di beneficiare degli arresti domiciliari con l'aggiunta del braccialetto elettronico. L'uomo, reo confesso, difeso dagli avvocati Giampiero Guarriello e Paolo Maria Di Napoli, ha chiesto la modifica dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Maria Pasqualina Guadiano finalizzata all'attenuazione della misura cautelare in carcere in considerazione del non ottimale quadro clinico ha subito un intervento chirurgico pochi giorni fa e psicologico dell'indagato, ma anche per la collaborazione resa subito dopo l'omicidio, assumendosi le proprie responsabilità per quanto avvenuto nell'albergo di Suio Terme. Entro giovedì prossimo sarà fissato, invece, un nuovo interrogatorio di garanzia per il militare originario di Teano, dopo che gli atti dell'inchiesta sono stati trasmessi per competenza territoriale a Cassino.

Il gip del Tribunale di Piazza Labriola, Alessandra Casinelli, ha emesso un secondo provvedimento cautelare in carcere per Molinaro su richiesta del sostituto procuratore Chiara D'Orefice. Un atto dovuto, dal momento che l'assassinio è avvenuto nel territorio di competenza di Cassino. I reati ipotizzati restano sempre gli stessi, ovvero l'omicidio di Giovanni Fidaleo e il tentato omicidio di Miriam Mignano, che si trova ancora ricoverata presso il Policlinico Gemelli di Roma con un quadro clinico decisamente migliorato.

L'ordinanza del gip Casinelli ha ricalcato quella emessa della collega di Santa Maria Capua Vetere lo scorso 10 marzo, escludendo di nuovo le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La difesa di Molinaro ha già annunciato che presenterà al Tribunale del Riesame di Roma il ricorso avverso l'ordinanza del gip di Cassino, richiedendo come per la prima istanza la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Venerdì scorso, è stata interrogata Miriam Mignano. Un interrogatorio durato cinque ore e le cui risposte, su ordine del sostituto procuratore Chiara D'Orefice, sono state secretate. Secondo le scarne informazioni trapelate la donna avrebbe confermato grosso modo la versione resa da Molinaro subito dopo la confessione dell'omicidio del direttore Giovanni Fidaleo.