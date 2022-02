Mercoledì 9 Febbraio 2022, 10:40

E' tornata a crescere la curva del covid in provincia di Latina dopo alcuni giorni con valori sotto quota mille. Ieri invece i nuovi positivi, accertati su oltre 7mila tamponi tra Asl, farmacie e laboratori privati, sono 1.061. E la lista dei morti purtroppo si allunga ancora con sette decessi riportati sul bollettino della Asl, risultato anche di recuperi degli ultimi giorni.



LE VITTIME

A perdere la vita otto pazienti, tutti con pregresse patologie importanti e molti di loro vaccinati. Si tratta in particolare di una donna di Priverno di 66 anni, di una paziente di Formia di 88, di due anziani di Aprilia di 85 e 82 anni, di due persone di Latina, una donna di 99 anni e un uomo di 77, di un 74enne residente a Terracina e di un paziente di Nettuno che era ricoverato all'ospedale Goretti. Un conto ancora pesantissimo dunque, che porta a 18 decessi il bilancio dei soli otto giorni di febbraio e a 770 il numero complessivo delle vittime che sono state registrate in provincia di Latina dall'inizio della pandemia ad oggi.



LA MAPPA

Nel dettaglio della distribuzione dei nuovi contagi, su 1.061 casi 240 sono nel comune di Latina, altri 198 ad Aprilia. Si registrano poi un caso a Bassiano, 14 a Castelforte, 40 a Cisterna, 23 a Cori, 43 a Fondi, 66 a Formia, 15 a Gaeta, nove a Itri, 4 a Lenola, uno a Maenza, 27 a Minturno, 12 a Monte San Biagio, tre a Norma, 29 a Pontinia, sei a Ponza, 25 a Priverno, nove a Prossedi, sei a Roccagorga, uno a Roccasecca dei Volsci, 35 a Sabaudia, 16 a San Felice Circeo, 19 a Santi Cosma e Damiano, 27 a Sermoneta, 63 a Sezze, 17 a Sonnino, due a Sperlonga, tre a Spigno Saturnia, 106 a Terracina e uno a Ventotene. Il totale sale così a 7.827 casi dal 1 febbraio, solo fra i residenti dei comuni pontini.

Restano ancora stabili i ricoveri ospedalieri al Goretti: sette nelle scorse 24 ore con altri due trasferimenti verso Roma. I guariti invece sono 481 e 1.988 le vaccinazioni, di cui 1.738 hanno riguardato dosi somministrate alla popolazione over 12 e 250 nella fascia 5-11 anni.



VAX TOUR

In provincia intanto, dopo le prime tappe nei comuni di San Felice e Fondi, la Asl ha programmato nuovi appuntamenti per le vaccinazioni anti covid itineranti rivolte soprattutto alla comunità Sikh che vive sul territorio. La terza tappa del camper dell'azienda sanitaria sarà nella città di Aprilia, nelle giornate del 12 e 13 febbraio, presso la Fiera di Campoverde di via Ferriere. A disposizione degli utenti ci saranno 350 dosi booster di Moderna e 100 prime dosi di Johnson & Johnson. Le somministrazioni saranno effettuate a partire dalle 9 e non sarà necessaria la prenotazione né la tessera sanitaria ma solo un documento di identificazione, anche il passaporto dello Stato di provenienza. Un ultimo sguardo alla curva dei contagi del Lazio, che ieri è tornata a superare la soglia dei 10mila casi. I nuovi positivi scoperti sono stati infatti 10.342 su circa 108mila test. Ma resta altissimo nella regione il numero dei morti: ben 40, che comprendono però anche alcune notifiche dei giorni precedenti.



