1 Maggio 2021

SCUOLA

Oltre dodici milioni di euro, a tanto ammonta il prospetto presentato dalla Provincia di Latina al Ministero per l'istruzione e la ricerca scolastica in merito al fondo da un miliardo messo a disposizione per gli interventi sugli istituti scolastici. La Provincia in questi anni ha già vinto diversi bandi sia ministeriali che regionali, che gli hanno permesso di avere a disposizione diversi milioni di euro per il completamento di alcuni istituti e per la sistemazione di molte situazioni per altri. I progetti presentati al Miur - spiegano dalla Provincia - rappresentano il risultato di un attento lavoro di ricognizione sulle strutture dell'intero territorio da parte degli uffici del settore Bilancio e edilizia scolastica guidato da Francesco Carissimo che ha identificato interventi per 12.597.248,57 euro. Interesseranno 15 istituti superiori e il finanziamento più cospicuo viene richiesto per il liceo Manzoni di Latina per 3 milioni 150mila euro e serviranno sia per la ristrutturazione che per l'ampliamento considerando il gran numero di iscritti. 1 milione 537 mila euro al liceo Grassi di Latina per l'efficientamento energetico, e per lo stesso motivo, sono stati chiesti 1 milione 175 mila euro per l'istituto Vittorio Veneto di Latina, oltre a 1 milione e 50 mila euro per la manutenzione straordinaria. Servirà un milione 233 mila euro per l'Istituto omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia per una ristrutturazione edilizia e ampliamento a cui aggiungere 720 mila euro per la manutenzione straordinaria. Per il Filangieri di Formia sono stati chiesti 515 mila euro per l'adeguamento normativo. per l'Eiinaudi sono stati cheisti due finanziamenti, uno dal 134 mila euro per l'efficientamento energetico dell'edificio di piazza Manuzio e 400 mila euro per l'adeguamento normativo del Mattei, a cui si aggiungono 66 mila euro per l'adeguamento del sistema antincendio. 980 mila euro sono stati chiesti per la sede staccata del Campus dei licei Ramadù di Cisterna per l'efficientamento energetico, 500 mila euro per il Marconi di Latina per adeguamento nrmativo, stesso motivo per cui per sono stati chiesti 186 mila euro per il Cicerone di Formia. Sempre a Formia, manutenzione straordinaria per un ammontare di 243 mila euro per il Fermi, 186 mila euro per il Tallini e 168 per l'Alberti di Minturno. Infine al San Benedetto servono 350 mila euro per efficientamento energetico. In questo modo - spiega il presidente Carlo Medici - saremo in grado di effettuare importanti interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento degli edifici scolastici dell'intero territorio provinciale rendendoli più fruibili e sicuri.

Francesca Balestrieri © RIPRODUZIONE RISERVATA