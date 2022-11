Martedì 1 Novembre 2022, 11:31

Festività di Ognissanti e celebrazione dei defunti, il capoluogo si organizza. Come ogni anno, Latina per i giorni che vedranno il cimitero cittadino centro delle celebrazioni si è organizzata.

Già nei giorni scorsi, approfittando del fine settimana, il cimitero è stato particolarmente affollato. I visitatori che hanno scelto di portare un pensiero ai propri cari hanno infatti deciso di sfruttare le ore libere del sabato e della domenica, in giorni in particolare salutati da un clima temperato. Code, tutto sommato scorrevoli, davanti alle rivendite dei fiori presenti sul piazzale e parcheggio occupato ma non ancora tutto esaurito. Relativamente agli orari, il cimitero è aperto dalle 9 alle 17, con ingresso consentito fino a mezz'ora prima della chiusura.



CIRCOLAZIONE

Consuete le modifiche alla circolazione, che sono attive per ben sei giorni consecutivi, dalla mattina del 29 ottobre al pomeriggio del 3 novembre. Si tratta di una regolamentazione provvisoria, ma rigida, che riguarda viale Kennedy, il viale di scorrimento prospiciente il camposanto, via Helsinki e viale della Rimembranza, la strada di accesso al cimitero. Già da alcuni giorni quindi chi vuole andare a portare fiori o un pensiero ai propri cari, conoscenti e amici, si trova di fronte ad alcune modifiche.

Già dal 29 infatti è chiuso lo spazio di passaggio dello spartitraffico di viale Kennedy all'altezza di viale della Rimembranza. Lo stesso viale della Rimembranza è chiuso al traffico in ingresso, e aperto solo in uscita. Per accedere, subito prima dell'incrocio, si deve girare a destra su una strada provvisoria, un vialetto sterrato che conduce al campo sportivo. A metà altezza, si può accedere su viale della Rimembranza, giungere nel piazzale davanti all'ingresso del cimitero, girare a sinistra e raggiungere l'ampio parcheggio realizzato con l'ampliamento degli anni '80.



In uscita, provenendo dal parcheggio, si è obbligati a girare subito a destra, percorrendo l'ampio spazio a verde parallelo a viale della Rimembranza e solo a metà altezza si potrà impegnare di nuovo la strada. In uscita dal viale, obbligo di svolta a destra su viale Kennedy. Divieto di circolazione anche sul secondo tratto di via Helsinki, mentre sul primo tratto è consentita una circolazione a doppio senso. Relativamente alla sosta, vige il divieto assoluto di parcheggio sul piazzale antistante il vecchio ingresso del cimitero storico: qui la sosta è consentita solo per autorizzati, mezzi di soccorso e forze dell'ordine, veicoli di persone diversamente abili, gli esercenti ambulanti, e i mezzi per carico e scarico merci.



Divieto assoluto di sosta poi su tutto il viale della Rimembranza, sulla strada provvisoria. Il tutto è stato predisposto ai fini di un più fluido, regolare e sicuro afflusso dei visitatori al cimitero in giornate che prevedono un forte affollamento. Il gestore del trasporto pubblico locale, Csc Mobilità, ha pubblicato il libretto con gli orari validi per le giornate el 31 ottobre, 1 e 2 novembre: in questi giorni, la linea cimitero, dalla stazione autolinee avrà 11 corse quotidiane, tra le 8.40 e le 16.55.