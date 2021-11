Martedì 9 Novembre 2021, 05:03

LA TRATTATIVA

Niente giunta, né linee programmatiche. Damiano Coletta prende tempo e affronterà così, oggi, la prima seduta, quella di insediamento, del nuovo Consiglio comunale emerso dalle elezioni amministrative di ottobre senza scoprire le carte. Oggi sarà il giorno del giuramento, Coletta indosserà per la second avolta la fascia tricolore, ma per il resto è ancora troppo presto.

Il sindaco ha affrontato la vigilia con una serie di riunioni politiche, in particolare con gli alleati. E, dopo l'ultimatum lanciato dal centrodestra, giunta tecnica o nulla, ha deciso di prendersi altri giorni. «La presenterò tra una settimana», risponde a quanti - ieri - gli chiedono cosa avrebbe fatto oggi. Ha bisogno di più tempo, perché la situazione di base è complessa, e si sa. Anche se in serata trapela che Coletta tirerà dritto: in Giunta nominerà i due assessori uscenti comne era sua intenzione fin dal primo momento. Ma slitta anche la presentazione delle linee programmatiche: «Lo farò al secondo Consiglio» spiega il primo cittadino. Entrambe, la giunta e il programma, saranno infatti figli della dura e estenuante trattativa con il centrodestra: il ritardo con cui la coalizione che ha la maggiranza in Consiglio ha presentato il suo documento ha costretto Coletta a prendere tempo.

È una partita a scacchi, in cui non bisogna avere fretta. Coletta inserirà quindi un paio di caselle politiche nella sua giunta, due posti da dedicare rispettivamente a Simona Lepori e a Dario Bellini. «Una continuità amministrativa», l'ha spiegata al centrodestra. Che però domenica aveva fatto muro insistendo sulla Giunta tecnica. Un ultimatum che Coletta non intende accettare.

L'AZIENDA SPECIALE

Il sindaco ieri si è dedicato ad uno dei temi caldi, comunicando, con un tweet in serata, di avere avuto il primo incontro, dopo la rielezione, con i lavoratori dell'Azienda per i beni comuni: «È una grande emozione sentire il calore e l'entusiasmo con cui mi hanno accolto. Abc sarà sempre più un fiore all'occhiello della città, per il senso di appartenenza che riesce a esprimere attraverso i propri lavoratori». Un modo per comunicare all'esterno che Abc resta un caposaldo della sua amministrazione. Abc, inoltre, ha svolto ieri la riunione pubblica a Borgo Podgora per illustrare l'avvio della raccolta differenziata porta a porta.

LE NOMINE

Ieri sono proseguiti anche gli incontri del centrodestra. Non collegiali, ma interni ai singoli partiti. Fratelli d'Italia appare la formazione più intransigente e dura: «Né sfiducia immediata, né patto di consiliatura, né possibilità di essere parte integrante, in modo diretto o indiretto, della giunta». FdI ha poi deciso le proprie cariche: alla presidenza del Consiglio comunale il partito di Giorgia Meloni candida il proprio consigliere anziano, Raimondo Tiero. Nella riunione del centrodestra era stato infatti stabilito che fosse FdI a indicare il presidente, in quanto gruppo più numeroso della coalizione. Inoltre, capogruppo sarà Matilde Celentano; sembra invece essersi orientata su Massimiliano Carnevale la formazione della Lega.

OGGI IL PRIMO CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato oggi alle ore 10 in aula consiliare, che per la prima volta riapre al pubblico, completamente rinnovata negli impianti audiovideo, dopo un anno e mezzo di pandemia (l'ultima seduta in presenza fu nel febbraio 2020). I posti disponibili su prenotazione, pochi a causa delle norme di distanziamento anti contagio, sono però già esauriti: il Comune invita quindi a seguire la seduta in streaming sul sito dell'amministrazione di piazza del Popolo. L'assise procederà oggi alle incombenze tecniche di rito della prima seduta: convalida degli eletti, giuramento del sindaco, elezione del presidente del Consiglio e di due vice, comunicazione dei gruppi consiliari in aula e nomina dei loro capigruppo, elezione della commissione elettorale.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA