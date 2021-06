VERSO IL VOTO

Partita a due per il candidato sindaco del centrodestra, con il cerchio che si stringe tra Giovanna Miele e Vincenzo Zaccheo, ma con FdI che esprime ancora perplessità. Oggi alle 14 i segretari nazionali di FdI, Giorgia Meloni, Lega, Matteo Salvini, e FI, Antonio Tajani, si incontreranno nella sala Salvatori di Montecitorio, per chiudere il cerchio sui due capoluoghi di regione più importanti rimasti in bilico, ovvero Milano e Bologna, per poi chiudere le indicazioni anche sui capoluoghi di provincia più delicati. Molto dipenderà dai tempi che impiegheranno a chiudere su Milano e Bologna, ma le indicazioni per oggi portano a pensare che si chiuderà anche sulle province, tra cui anche Latina. E, se non dovesse essere oggi, comunque sarebbe entro la settimana. La prima indicazione, forte, sempre giunta dai tavoli nazionali del centrodestra è una: andare uniti. FI, Lega e FdI sono quindi chiamati a stare insieme, a differenza di quanto accadde ormai cinque anni fa. I nomi in pole position sono quelli della consigliera comunale di Latina Giovanna Miele, eletta cinque anni fa in Forza Italia e oggi esponente di Laboratorio identità futuro. Ma lei si schernisce: «Fino all'ultimo istante ce la giochiamo tutti». E conferma che «i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi». Di fronte a lei c'è poi sempre più forte l'ipotesi Vincenzo Zaccheo, che potrebbe mettere d'accordo diverse anime del centrodestra, e che toglierebbe anche dall'impasse di scegliere un nome attuale, che sarebbe più legato a uno dei tre partiti. Il nome di Zaccheo subirebbe però, secondo le indiscrezioni, il secco no di Giorgia Meloni, a causa della sua firma posta a febbraio, come quelle di altri 24 ex An, all'appello in favore dell'allora nascente Governo Draghi. Naturalmente, sul tavolo ne girano anche altri, in primo luogo il coordinatore provinciale di FI, Alessandro Calvi, che già si candidò cinque anni fa, accanto al coordinatore comunale FdI Gianluca Di Cocco. Ma vengono dati indietro. Tramontate definitivamente, invece, appaiono le ipotesi degli avvocati Alessandro Aielli e Giovanni Lauretti e del Prefetto Pierluigi Faloni.

Enrico Tiero, coordinatore provinciale di FdI, chiede però che «i territori siano autonomi nella scelta». E chiarisce: «Non trovo giusto che si debba barattare Latina con un'altra città; allora, si potrebbe dire che nel Lazio la Lega ha già Frosinone e Forza Italia ha già Viterbo. Sono i partiti di Latina che devono decidere, la città va tutelata. E FdI ha il gruppo consiliare più numeroso in Consiglio comunale». Intanto, FdI sta organizzando l'arrivo di Giorgia Meloni, per la presentazione del suo libro, forse 1° luglio.

Andrea Apruzzese

Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:02