Alla fine si è chiuso con una dichiarazione di prescrizione il processo a carico di 69 persone accusate dell'occupazione abusiva degli alloggi popolari di via Londra nel capoluogo pontino. Era un epilogo inevitabile visto che i fatti oggetto del procedimento risalgono al 10 settembre 2005 e che da allora, nonostante siano trascorsi ben 16 anni, non si è arrivati a concludere neppure il processo di primo grado. Così nel pomeriggio di ieri al giudice monocratico del Tribunale di Latina Fabio Velardi non è rimasto altro da fare che dichiarare l'estinzione dei reati contestai agli imputati: occupazione abusiva, danneggiamento, invasione di terreni e furto. Quel giorno alcune famiglie si erano introdotte all'interno del cantiere Ater in via Londra ancora operativo e avevano forzato le porte di ingresso degli appartamenti ancora in costruzione prendendone possesso, un gesto che era stato emulato da altre persone in attesa di un alloggio popolare: nei giorni successivi erano quindi seguite altre occupazioni. Gli occupanti avevano motivato il loro gesto con l'esclusione o la retrocessione dalla graduatoria degli assegnatari delle case dell'Ater, esclusione a loro avviso ingiustificata e inspiegabile. Alcuni, a vario titolo, rispondevano anche di furto perché manomettendo gli impianti si sarebbero impossessati di acqua ed energia elettrica, sottraendola alla ditta appaltatrice dei lavori Ama Tucci e nel capo di imputazione veniva contestata anche l'invasione di terreni avendo gli occupanti forzato porte e finestre costringendo il custode del cantiere a farli entrare mentre alcune donne avevano minacciato di ferirsi con dei pezzi di vetro alla presenza dei figli in casa di sgombero. L'invasione era quindi diventata anche un problema di ordine pubblico ma era durata appena pochi giorni: verificato che gli inviti a lasciare in maniera volontaria e pacifica l'edificio non erano serviti a nulla a conclusione di una serie di incontri e vertici in Prefettura con le forze dell'ordine era stato messo in atto uno sgombero forzato: sul posto era intervenuta la polizia che aveva liberato l'immobile restituendolo all'Ater. In alcuni appartamenti era stato necessario sfondare la porta per entrare e costringere gli occupanti a uscire. Ieri l'epilogo ormai scontato visti i tempi lunghissimi nei quali si è svolto il processo che era ancora in piena fase dibattimentale e prevedeva l'audizione in aula di altri testimoni. Il pubblico ministero ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione dei reati a carico degli imputati, assistiti tra gli altri dagli avvocati Alessia Vita, Sandro Marcheselli e Antonio Rossi, richiesta che il giudice monocratico Velardi ha accolto comunicando che il deposito delle motivazioni avverrà entro novanta giorni. Caso chiuso dunque.

