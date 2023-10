Martedì 17 Ottobre 2023, 11:06

Attenzione puntata sulle aree di maggior degrado, considerate più a rischio di disagio e che destano maggiore allarme sociale. Su questo si è concentrata la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che ha fatto il punto della situazione in città e pianificato le linee di indirizzo per mirati servizi di controllo straordinario attraverso il modello "alto impatto", già applicato alla provincia pontina su indicazione del ministero dell'Interno con l'obiettivo di rendere visibile la presenza dello Stato e aumentare la percezione della sicurezza dei cittadini.

Al vertice hanno partecipato dunque il prefetto Maurizio Falco, i rappresentanti provinciali delle forze dell'ordine, quelli del Comune e della Provincia, la polizia locale, i vigili del fuoco e la Asl. L'intento è infatti quello di programmare un approccio integrato al problema della sicurezza sul territorio, con particolare riferimento appunto alle aree più degradate in cui le diverse forme di disagio sociale, abitativo, scolastico ed occupazionale, insieme a sacche di marginalità, contribuiscono a creare un particolare allarme sociale nella popolazione, con il moltiplicarsi di episodi di microcriminalità. Spaccio, abuso di droga e sostanze alcoliche, atti vandalici, occupazione di edifici e spazi pubblici sono solo alcune delle criticità affrontate nel corso della riunione del Comitato, fenomeni che hanno riguardato l'intero panorama nazionale e che certamente non hanno risparmiato la provincia di Latina.Ecco allora che la risposta è rappresentata da un piano interforze dedicato, che prevede la mobilitazione di tutte le istituzioni locali, dai comuni alle forze di polizia, passando anche per l'azienda sanitaria. Il fine è quello di predisporre in via d'urgenza nuovi strumenti e nuove strategie che possano intercettare, anche in via preventiva, le condotte illecite che incidono sulla qualità della vita, sulla libertà individuale e sulla percezione di sicurezza da parte della popolazione. Per la prefettura si tratta dunque di un "progetto di riqualificazione" importante, che porterà a riunire periodicamente tavoli tecnici nel corso dei quali saranno esaminati tutti gli aspetti operativi dei servizi, messi in campo a scadenza programmata, e i risultati raggiunti.