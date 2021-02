IL PUNTO

A fatica, ma si continua ad andare avanti. Anche nel girone G di serie D sono già stati ufficializzati altri due rinvii. Si tratta delle sfide che, come da programma della prima giornata di ritorno, avrebbero messo di fronte da una parte Team Nuova Florida e Afragolese, dall'altra Giugliano e Nocerina. Match di una certa importanza per quanto riguarda sia il vertice che le zone di bassa classifica e che verranno recuperati chissà quando. Ma nel menù di giornata c'è comunque qualcosa di interessante. Oltre al Latina che cerca il successo contro il Gladiator, già battuto all'andata, e all'Insieme Formia a caccia del colpo grosso a Cassino, occorre seguire con grande attenzione l'incontro tra il Savoia e il Monterosi. La quinta forza del campionato, che sta attraversando un momento del tutto particolare, è pronta al duello con la terza della classe arrivata ad un solo punto di distanza da Latina e Vis Artena, al momento in testa. I campani dopo una partenza a mille hanno rallentato la propria corsa e intendono rilanciarsi proprio in uno degli appuntamenti più importanti. Vincere vorrebbe dire reinserisi nel giro che conta, un eventuale ko potrebbe rappresentare un colpo di grazia sulle ambizioni di primato, visto e considerato che il Savoia ha disputato tre gare in più ad oggi rispetto al Monterosi. La Vis Artena parte con i favori del pronostico nel match in trasferta contro il Nola, anche se i campani nell'ultimo periodo hanno dimostrato di essere in crescita. Spiccano anche tre derby sardi molto attesi: il Lanusei affronta sul proprio terreno il Muravera, il Latte Dolce Sassari ospita l'Arzachena reduce dall'ottimo pareggio conquistato a Latina mercoledì, mentre il Carbonia va a far visita alla Torres.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

