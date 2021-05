1 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







BASKET, SERIE A2

Terza gara in otto giorni per la Benacquista Latina, impegnata domani pomeriggio (ore 18) sul parquet dell'Orlandina di Capo d'Orlando in un match importante, perché la vincente opzionerà la permanenza nell'A2 del basket maschile con tre turni d'anticipo. I due club guidano la classifica del girone Blu a quota 8, seguite da Casal Monferrato a 6 e San Severo a 4. Anche Rieti e Orzinuovi sono a quota 4, ma devono recuperare il confronto diretto rinviato nel primo turno e quindi una delle due salirà a 6. Per farla breve, visto che solo le ultime due del raggruppamento scivoleranno nei play-out e visto che dopo quelle di domani resteranno solo 3 gare, è palese che chi tra siciliani e pontini salirà a quota 10 dopo il confronto diretto sarà virtualmente salvo.

LE ULTIME FATICHE

Latina è reduce da una convincente vittoria su Orzinuovi, ma ogni gara fa storia a sé: «Il nostro girone è molto equilibrato - conferma il coach della Benacquista, Franco Gramenzi - l'Orlandina è una squadra giovane, ma in casa è un osso durissimo». Vero: delle 13 vittorie incassate in questa stagione, i paladini ne hanno vinte 9 tra le mura amiche e hanno iniziato il girone Blu battendo sia San Severo che Rieti. Latina deve fare i conti con l'assenza del suo pivot titolare, Abdel Fall, bloccato da una frattura alla mano destra, un forfait finora ben compensato dai compagni che hanno sopperito alla sua assenza facendo gli straordinari sotto i tabelloni. Contro Casal Moferrato (sconfitta 69-70) e Orzinuovi (vittoria 92-86) Davide Raucci, Jaren Lewis, Tarik Hajrovic e Gabriele Benetti non hanno sfigurato al cospetto dei lunghi rivali: «Affrontiamo la terza gara in una settimana - sottolinea Benetti, il migliore contro Orzinuovi - nell'esordio a Casale siamo andati vicinissimi al successo, ma non siamo riusciti a concretizzare il risultato; con Orzinuovi è stata una partita dai due volti, perché dopo una partenza in cui non siamo stati abili a trovare soluzioni semplici, nella seconda parte del match siamo stati bravi a trovare la giusta concentrazione per recuperare lo svantaggio e la lucidità per ribaltare il punteggio e conquistare la vittoria. Dobbiamo far tesoro di queste due esperienze, limitando al massimo gli errori. La trasferta in Sicilia? Capo d'Orlando è un rivale difficile, può contare sul contributo di due giocatori statunitensi di alto livello (Johnson 55 punti e 13 rimbalzi nelle due gare giocate dall'Orlandina nel girone Blu; Floyd 44 punti e 11 assist) che fanno la differenza. È una squadra che corre molto: sarà importante imporre il nostro ritmo alla gara. Andremo in Sicilia fiduciosi nelle nostre possibilità, ma con gran rispetto dell'avversario».

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA