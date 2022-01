Sabato 22 Gennaio 2022, 05:01

PADEL

L'annuncio è arrivato via social dal Circolo Canottieri Aniene. «Con la chiusura della stagione 2021 si dividono le strade con Emily Stellato. Sono stati due anni molto intensi e ricchi di soddisfazioni, con due scudetti, un doppio bronzo al Mondiale di Doha e all'Europeo di Marbella (nella Nazionale figurava anche l'altra atleta del capoluogo, Erika Zanchetta, ndr), un oro agli assoluti di misto, un Fip di prestigio. Una grande atleta e soprattutto una bella persona. Per te le porte saranno sempre aperte».

Pronta la risposta della 39enne giocatrice di Latina. «È stato un onore far parte di questa famiglia di atleti professionisti e belle persone. Ora per me inizia un nuovo percorso», spiega la Stellato, top five nel ranking nazionale e tra le migliori 100 in campo internazionale, che vive a Milano dove lavora come maestra al City Padel. L'anno si era chiuso con l'argento al Master finale di Ostia, circuito Slam by Mini, dove, insieme a Valentina Tommasi si è arresa nell'atto decisivo alle capitoline Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti. «All'inizio del padel non ne volevo sapere - spiega - non è stata una decisione facile perché il tennis è il mio primo amore e rimane lo sport più bello del mondo, insostituibile. Lo slancio per dire sì al nuovo progetto è arrivato dalla possibilità di avere più tempo anche grazie ai preziosi consigli di un guru come Gustavo Spector, coach della Nazionale maschile».

Con Valentina Tommasi ha deciso di puntare sull'attività internazionale, il calendario è davvero fitto. L'ex numero 364 al mondo in singolare - in doppio ha anche vinto un titolo WTA nel 2004 a Palermo insieme ad Adriana Serra Zanetti punta quest'anno a sorprendere ancora di più.

Andrea Gionti

