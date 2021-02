Neanche il tempo di festeggiare la bella affermazione in Costa Smeralda (la terza in esterna dopo Giugliano e Nola) che l'Insieme Formia torna in campo oggi alle 14.30 ospitando al Washington Parisio il Muravera nel turno infrasettimanale della 15^ d'andata.

Si tratta della terza squadra sarda nel breve giro di una settimana dopo Sassari Torres e Arzachena. Una ghiotta occasione per i biancazzurri di risalire la classifica e portarsi, in caso di risultato positivo, a ridosso della zona play-off, considerando ancora le tre gare da recuperare: la prossima sarà mercoledì 10 in casa contro l'attuale capolista Monterosi.

«In cinque giorni abbiamo disputato la partita più brutta e quella più bella della stagione spiega il tecnico Sasà Amato (foto) Finora ci siamo espressi meglio lontano dal nostro stadio. Con il ritorno dell'organico al completo sono convinto che possiamo ritornare a vestire i panni dell'outsider terribile in grado di giocarsela con tutti».

Prezioso è il rientro dalla squalifica del capitano e centrale difensivo Pirolozzi. Ancora out l'esterno Di Vito, resta da verificare la condizione del fantasista Zonfrilli, uscito malconcio dalla trasferta smeraldina. In prima linea conferma per il bomber argentino Gomez, capocannoniere del girone G con 8 reti in compagnia di Kyeremateng (Savoia) e Alonzi (Vis Artena). Occhio però al Muravera di Francesco Loi, che domenica l'ha spuntata in pieno recupero contro la Nocerina. Per ora i gialloblu sarrabesi sono settimi a quota 21 (+5 sui pontini) ma con tre match ancora all'appello. Un test di spessore per l'Insieme Formia, che si troverà di fronte un avversario molto quadrato che nel mese di gennaio ha infilato quattro successi di fila. A dirigere sarà Marco Menozzi di Treviso.

