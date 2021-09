Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

CALCIO, SERIE D

Quarto test precampionato per l'Insieme Formia. Dopo il pari con l'Itri (3-3) e i successi su Ercolanese (3-2) e Gaeta (4-0), i biancazzurri di Sasà Amato affronteranno domani alle 15.30 al Filippo Di Tella i molisani del Vastogirardi, militanti in serie D, che oggi sfidano in anticipo la Primavera del Benevento. Per i tirrenici sarà l'occasione di provare uomini e schemi e il graduale inserimento dei nuovi acquisti, che hanno già offerto impressioni positive nelle prime uscite stagionali.

L'Insieme Formia, in attesa di conoscere il girone (sembra sia sempre il raggruppamento G a tinte campane e sardo-laziali, come già nella passata stagione), il calendario e la Coppa Italia (domenica 12 il debutto) che usciranno, salvo imprevisti, martedì 7 settembre, sta proseguendo da questa settimana la preparazione al Washington Parisio di Maranola, dopo 26 giorni di allenamento sul prato verde naturale del Madonna del Piano di Ausonia. Stamane è prevista la seduta di rifinitura prima della partenza per il Molise. «Sono soddisfatto ha sottolineato il tecnico Amato I ragazzi hanno risposto con impegno ed entusiasmo ai primi appelli della stagione e arriveranno giustamente caricati al debutto in campionato» .

ECCELLENZA

Intanto in Eccellenza oggi alle 17 al Riciniello esordisce il Gaeta nel primo turno della Coppa Italia, ospitando l'Atletico Lazio. Il match si disputerà a porte chiuse dopo che la commissione, convocata per rilasciare il formale collaudo delle tribune, non ha potuto concludere i propri lavori per autorizzare l'utilizzo degli spalti. I biancorossi del tecnico Marco Di Rocco, che si sono presentati alla stampa e ai tifosi in un noto locale di Gaeta, hanno annunciato due nuovi innesti: il portiere Aldo Conte, classe 2002, con un trascorso nelle giovanili del Perugia, che arriva in prestito dalla Cavese, ed il jolly di centrocampo Francesco Barba, del 2001, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, in prestito dall'Atletico Lodigiani.

Andrea Gionti

