Giovedì 29 Luglio 2021, 05:02

IL SUPERMERCATO

Lidl inaugura oggi il nuovo punto vendita in via Piave, all'angolo con via Reno che darà lavoro a 20 persone. Si tratta di un investimento notevole del marchio tedesco che ha investito 13 milioni di euro per il nuovo supermercato di Latina e per un altro a San Martino Buon Albergo (VR).

Dopo la ristrutturazione e l'ampliamento del supermercato già presente dal 1997 in via Isonzo, Lidl Italia raddoppia con il punto vendita che sarà inaugurato oggi in un'area commerciale di circa 1300 mq che sarà aperto tutti i giorni con orario 8-22.

«L'apertura di questo nuovo punto vendita - spiega Xavier Debonne, Direttore Regionale Lidl Italia - ha portato alla creazione di 20 nuovi posti di lavoro, un numero che testimonia che anche nel 2021 l'Azienda sta continuando ad investire sul territorio e sulle persone, andando verso la conferma delle circa 2000 assunzioni già registrate a livello nazionale nel 2020. L'altro aspetto che mi preme sottolineare è quello della sostenibilità ambientale, il punto vendita inaugurato oggi è stato realizzato pensando principalmente al rispetto dell'ambiente: le ampie vetrate che favoriscono la luminosità naturale, l'impianto fotovoltaico da 155 kW e luci a LED che consentono di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione sono la testimonianza diretta di questo approccio».

L'edificio rientra in classe energetica A3. E' stato realizzato un ampio parcheggio di oltre 100 posti che ospita anche una postazione di ricarica elettrica per due auto, completamente gratuita e a disposizione della clientela. L'azienda ha realizzato alcuni interventi urbanistici per favorire la viabilità e la sicurezza stradale. A tale scopo è stata creata una corsia di ingresso ed uscita su Via Piave, con relativo adeguamento dell'impianto semaforico e della segnaletica.

«In aggiunta - spiegano i responsabili del gruppo - Lidl ha espresso il proprio impegno a riqualificare un tratto di via Piave con annessa realizzazione di un marciapiede e di una banchina pavimentata».

La richiesta del permesso a costruire per il lotto all'angolo tra via Piave e via Reno è stata oggetto, nel 2019, di più di una seduta della commissione Urbanistica chiamata a sciogliere un dubbio sull'indicazione risalente al 1972 - di destinare l'area qualificata per i servizi generali alla realizzazione di un conservatorio. Questione poi risolta con il via libera al progetto per realizzare il supermercato.

Marco Cusumano

