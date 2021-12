Domenica 19 Dicembre 2021, 05:03

ELEZIONI

È Gerardo Stefanelli il nuovo presidente della Provincia di Latina. Stefanelli, candidato per Pd, FI e le Civiche pontine, ha battuto il candidato di FdI e Lega, Giovanni Agresti, per 267 voti a 221; nello spoglio sono risultate anche 9 schede bianche e 3 nulle. La percentuale definitiva è 57,05% per Stefanelli, e 42,94% per Agresti. Affluenza finale poco sotto il 95%, con 500 votanti su 527 aventi diritto al voto; il seggio mobile ha raccolto il voto di una dozzina di loro, tra positivi, posti in quarantena preventiva o a casa per altri problemi.

Stefanelli, sindaco di Minturno, ha vinto in quasi tutte le sei fasce in cui sono divisi i Comuni pontini. Agresti ha vinto solo nella fascia A (Comuni più piccoli) con 33 voti a 28. In tutte le altre ha vinto Stefanelli: in fascia B, 47 a 35; in fascia C, 33 a 30; in fascia D, 66 a 63; in fascia E, 75 a 48.

IL VOTO DI LATINA

Significativo il voto della fascia F, in cui c'è solo il Comune di Latina. È un dato che delinea la nuova maggiorana in Consiglio comunale: dei 33 voti a disposizione, Stefanelli ne ha ottenuti 18, contro i 12 di Agresti, e 3 schede bianche. Il sindaco Damiano Coletta ha in Consiglio infatti 18 voti: i 14 di Lbc, M5S e Fare Latina; i 3 di Forza Italia; e ora anche il voto di Alessio Pagliari, uscito da Latina nel cuore una settimana fa. Le tre schede bianche, inoltre, potrebbero provenire, secondo i rumors, dalla Lega.

STEFANELLI PRESIDENTE

Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno alla seconda consiliatura, nonché già assessore provinciale all'Ambiente per l'Udc nella seconda consiliatura Cusani (2009-2014) era candidato da Pd, FI, Civiche pontine e aveva anche il voto di Annalisa Muzio (Fare Latina) a sua volta candidata consigliera provinciale come indipendente nella lista di FI. Uscito dal Pd a fine 2019, dopo due mesi è entrato in Italia viva. «Credo di avere costruito ottimi rapporti con ogni forza politica - spiega subito dopo l'elezione - la costruzione di questa candidatura credo lo dimostri, sono rapporti di stima, di rispetto con tutti gli amministratori della provincia, senza alcuna limitazione geografica e partitica. Da lunedì si inizia a lavorare e affrontare i tanti temi sul tappeto». Sulle priorità, Stefanelli giudica che «il tema più scottante e immediato è quello dei rifiuti, visto che la Regione ha nominato un commissario: sarà mia cura prendere contatti con lui e cercare in qualche modo di individuare una soluzione condivisa dal territorio, nella convinzione che condivisione non è unanimismo, visto che in due anni non si è arrivati a una soluzione. Ma cercheremo di fare un buon lavoro e convincere la regione che il territorio è in grado di assumersi le proprie responsabilità».

Relativamente al nuovo quadro politico, osserva che «questa è l'epoca della transizione, anche dal punto di vista politico e partitico, anche sui territori. Ci sono situazioni particolari come Latina, che ne sono testimonianza. Bisogna essere flessibili in questa fase. L'auspicio è che questa provincia trovi una stabilità, bisogna dare a questo ente una guida salda per i prossimi 4 anni, che saranno anche di trasformazione». Soddisfazione per la sua elezione viene anche dal consigliere regionale del Pd, Salvatore La Penna, per il quale «è un'affermazione importante, scaturita da un bel gioco di squadra: una vittoria su quasi tutte le fasce, e quindi una distribuzione omogenea su tutto il territorio, a dimostrazione della bontà dell'operazione».

«Spero che Stefanelli sia il presidente della Provincia di tutti - afferma Giovanni Agresti, sindaco di Itri - siamo partiti da 30 a 70, è stato un bel recupero da parte mia. È mancata la Lega, gli accordi sul Comune di Latina hanno pesato sui risultati della Provincia. È un risultato drogato dai poteri forti».

Andrea Apruzzese

