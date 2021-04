4 Aprile 2021

L'INTERVENTO

Un nuovo parcheggio da 177 posti auto nel parco San Marco a Latina, a servizio di lavoratori e utenti dell'ospedale Santa Maria Goretti, da affiancare a quello già esistente. Il Comune, aggiudicata la gara qualche giorno fa a una ditta romana che ha offerto il ribasso del 32,52% sul quadro generale di 265mila euro di costo, ha ora affidato i cantieri e i lavori scatteranno nella prossima settimana per concludersi entro 90 giorni. Un parcheggio che sarà quindi pronto per luglio, e che andrà a alleviare la fame di posti auto, soprattutto il martedì, giorno della settimana in cui si svolge a Latina il tradizionale mercato settimanale in via Rossetti. In base al progetto, seguito oggi dal Responsabile unico del procedimento, l'architetto Daniela Prandi, il parcheggio si situerà a ridosso del parco San Marco, all'inizio di via Porfiri, quasi all'angolo con viale Michelangelo. Lì dove oggi le auto già si fermano su uno spiazzo di terra battuta. Quell'area sarà ampliata, e arriverà fino a via Rossetti, tagliando quindi, a ridosso dei palazzi, il lato alto del parco, lasciandosi sul fianco la zona sgambamento cani. L'area totale di intervento copre circa 5mila metri quadri di terreno di campagna, che dovranno preventivamente essere sbancati, con il terreno di risulta che sarà distribuito nei vari parchi cittadini. Secondo la relazione di progetto, «lo schema del parcheggio sarà del tipo a spina di pesce (a 45 gradi) diviso in 3 e 4 file di cui due centrali e singola corsia da 3,50 metri per la movimentazione veicolare, inoltre gli stalli di parcheggio avranno le dimensioni di 2,50 metri per 5 mentre quelli dei disabili, in numero di 4, avranno le dimensioni di 3,20 metri per 5». L'ingresso sarà sia da via Porfiri che da via Rossetti. La realizzazione nasce da lontano: era infatti compreso nell'area oggetto di studio di fattibilità ad oggetto Sistemazione e realizzazione parcheggi nel parco S.Marco, approvato con deliberazione di giunta comunale del 19 settembre 2007.

An. Ap.

