19 Maggio 2021

IL PIANO

In provincia di Latina si estende la rete degli open day vaccinali anti-Covid. Visto il successo registrato lo scorso fine settimana nei due centri vaccinali pontini - il teatro San Francesco nel capoluogo, e i locali di via Spaventola a Formia - la Asl sta mettendo a punto un piano per inserire anche una terza location. Si tratta del centro vaccinale presso l'ospedale di Fondi, dedicato alla somministrazione del farmaco Pfizer, che per l'evento rivolto agli over 40 sarà invece adeguato all'utilizzo del vaccino Astrazeneca. Non ci sarà alcuna sovrapposizione, dal momento che l'open day pontino, anche per il prossimo week end, avrà luogo dalle 19 alle 22. E nel caso di Fondi l'inizio delle operazioni coinciderà con il termine delle somministrazioni Pfizer giornaliere.

«Una opportunità da cogliere al volo il commento del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto l'orario serale e i giorni, un festivo e un prefestivo, consentiranno di aderire anche a chi, fino ad oggi, non ha prenotato per motivi di lavoro o impegni infrasettimanali».

Per il primo open day pontino, avvenuto il 15 e 16 maggio, erano state predisposte mille dosi da somministrare nelle due serate tra Latina e Formia. Per sabato 22 e domenica 23 le dosi saranno 1600: «Per ciascuna delle due serate ha spiegato ieri il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della provincia di Latina abbiamo programmato la somministrazione di 300 dosi a Latina, 300 dosi a Fondi e 200 a Formia. Si tratta di 800 sabato e di altrettante domenica che andranno ad aggiungersi al numero complessivo delle dosi somministrate in provincia che dall'inizio della campagna sono poco meno di 200mila».

Ieri l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha comunicato le date per la vaccinazione dei maturandi: 1-2 e 3 giugno. La prenotazione avverrà sul portale regionale aperta agli interessati per questi giorni. Le vaccinazioni, con Pfizer, avverranno nei diversi centri vaccinali del territorio, ha precisato Bevilacqua.

I medici di famiglia pontina hanno a disposizione, per questa settimana, circa 6.000 dosi di Moderna per la vaccinazione degli over 60. Ritirati i flaconi stanno ora organizzando la lista dei pazienti a cui inoculare il farmaco, mentre prosegue anche la vaccinazione Astrazeneca per i più giovani. Ieri a Ponza è iniziato, con massima adesione da parte dei cittadini, il terzo turno di vaccinazione di massa, con il farmaco Johnson&Johnson, dedicata agli over 18. Con la giornata di ieri le dosi di vaccini somministrati dall'inizio della campagna hanno superato quota 193mila; oltre 63mila le persone immunizzate.

Rita Cammarone

