Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

Poco meno di un mese al debutto storico in Serie A2 per l'Sbt Engineering Nuovo Grifone, storica società di bocce approdata sulla ribalta nazionale.

Il 29 gennaio è in programma la prima giornata, presso il bocciodromo di Borgo Sabotino, contro il Fashion Service Sant'Angelo Montegrillo (Perugia).

L'Sbt Engineering Nuovo Grifone è inserito nel girone 2 Centro Sud, insieme all'altra perugina Sant'Erminio, il Città di Acri (Cosenza), Santa Lucia Sant'Alfredo (Salerno), Coppola Bocce (Caserta), Ncda Capitino (Frosinone) e Flaminio (Roma).

Il campionato della Federazione Italiana Bocce, organizzato dalla Opes Italia, è strutturato con partite di andata e ritorno, dal 29 gennaio all'11 giugno. Specialità raffa, la più praticata in Italia, in cui il gioco consiste nella giocata a punto, ossia nell'avvicinare il più possibile la propria boccia al pallino e nella giocata raffa o di volo, cioè nel colpire, dichiarando il bersaglio, un'altra boccia o il pallino. Squadra affidata all'allenatore Riccardo Odorico, in passato campione del mondo, cinque volte campione europeo e attualmente vice commissario tecnico della Nazionale.

«I ragazzi sono molto motivati e prontissimi, anche se per alcuni di loro è la prima esperienza, dopo avere fatto benissimo nelle serie minori. A parlare è il capitano Massimiliano Angelucci, che poi fa riferimento a Riccardo Odorico: Un allenatore pluridecorato come il nostro non ce l'ha nessuno e ci darà sicuramente il 10-15% in più rispetto agli altri».

D.M.

