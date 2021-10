Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:02

L' ASSISE CIVICA

Trentadue consiglieri, 10 donne e 22 uomini, 18 ex che in passato sono stati già consiglieri oppure assessori; ingegneri, avvocati e medici in prima linea, ma anche molti responsabili di marketing, direttori del personale, e esperti di informatica.

COMPOSIZIONE

Eccolo, il nuovo Consiglio comunale di Latina uscito dal primo turno delle elezioni amministrative in virtu del risultato della coalizione di centrodestra che ha ottenuto più del 50% dei voti di lista, cristallizando così gli eletti senza attendere l'esito del ballottaggio,

nel suo identikit professionale, di età, di genere, basato su quanto i consiglieri stessi hanno dichiarato nei loro curricula, depositati all'atto della candidatura. Partiamo dal genere. Su 32 consiglieri le donne saranno 10. Per Latina non è ancora giunto il momento di un sindaco donna, o sindaca che dir si voglia): cinque sono nelle liste di Vincenzo Zaccheo, quattro in quelle di Coletta, e la decima è Annalisa Muzio.

Non sarà un Consiglio giovane, seppure i giovani non manchino: Leonardo Majocchi è del 2000, Valeria Campagna è del 1997, Mario Faticoni del 1992, Andrea Chiarato è del 1987. La maggioranza degli eletti però è nata tra la metà degli anni '60 e la metà degli anni '70, e il decano sarà Giuseppe Coluzzi (classe 1953), ma in due (Gianfranco Antonnicola e Roberta Dellapietà) non dichiarano la nascita nei loro curricula.

ISTRUZIONE

Veniamo agli studi e partiamo dalla maturità, anche se in parecchi non la dichiarano: tra i restanti, spiccano le maturità classica (3), scientifica (6), geometri (3), ragionieri (3). Per le lauree, le più rappresentate sono quelle in Medicina (5), in giurisprudenza (3), in varie branche di Economia (3), Scienze politiche o Scienze dell'amministrazione (2), in Ingegneria (2), in Architettura (1); non mancano una laurea in Matematica (Gianmarco Proietti di Lbc) e una laurea in Scienze dell'Investigazione, per Tommaso Malandruccolo del Pd (che è commissario di Polizia).

PROFESSIONI

Come si evince anche dalla lauree, spiccano i medici: si va dalla Cardiologia di Damiano Coletta alla Terapia della riabilitazione di Matilde Celentano alla Psichiatria di Floriana Coletta; due i medici di Medicina Generale, come Enzo De Amicis o Giuseppe Coluzzi (che è anche dirigente medico presso la Asl).

IMBARAZZO

Proprio Giuseppe Coluzzi fu protagonista, nella consiliatura 2011-2015 (a guida Giovanni Di Giorgi) di una vicenda particolarmente spiacevole: in pieno dibattito pubblico durante un Consiglio comunale in cui si stava discutendo di una mozione per intitolare una via a Giorgio Almirante, propose di installare in una piazza una statua ad Adolf Hitler, «perché è importante non dimenticare quanto avvenuto». Di fronte alla violenta polemica che ne scaturì, Coluzzi prima chiarì che si trattava di una provocazione, poi si scusò, ritirando infine la proposta.

Tra le altre professioni, non mancano due ingegneri, un architetto, diversi responsabili del personale o del marketing (uno, in passato, anche presso aziende di tabacco), psicologhe e psichiatre, docenti e vice presidi. PARENTI

A volte ritornano, si dice. Da un lato, è il caso di 18 ex consiglieri comunali o ex assessori di precedenti consiliature, inclusa quella in carica. Dall'altro, è il caso di parenti: come per Valeria Tripodi, direttrice di ufficio postale, sorella di Angelo Orlando, oggi capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ma a suo tempo consigliere comunale prima e assessore poi; di Daniela Fiore, avvocato, moglie di Giorgio De Marchis che del Pd fu anche capogruppo in Consiglio; di Andrea Chiarato, figlio di Gianni, consigliere sotto Vincenzo Zaccheo.

Andrea Apruzzese

