LA SITUAZIONE

Da 30 registrati nella giornata di domenica scendono a 16 i casi di covid nella provincia di Latina, su un totale però di 270 tamponi processati. A salire invece è il bilancio delle vittime, che dopo molte giornate a quota zero ha contato ben tre decessi riportati nel bollettino di ieri ma risalenti in realtà ai giorni scorsi. Si tratta di pazienti che erano residenti rispettivamente a Fondi, Latina e Roccagorga, tutti anziani e con diverse patologie pregresse. Uno di loro, un uomo di 78 anni di Fondi, non era mai stato vaccinato, mentre il paziente di Latina aveva ricevuto soltanto una dose e la persona di Roccagorga aveva invece completato il ciclo vaccinale. Tutti e tre erano però ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti, con un quadro clinico già seriamente compromesso a causa concomitanti malattie. Salgono così a quattro dall'inizio di giugno ad oggi le vittime del virus fra i residenti della provincia, mentre ammontano complessivamente a 127 i contagi, con una media di circa 18 al giorno. Otto dei nuovi casi sono stati registrati nella città di Aprilia, tre invece nel comune di Cisterna, uno ciascuno a Cori, Fondi, Latina, Pontinia e Terracina. Il report della Asl segnala inoltre tre persone ricoverate in ospedale, per un totale di 21 nella prima settimana del mese. Sono inoltre 23 le notifiche di guarigione mentre scendono a 3.300 (da quasi 5mila di domenica) le dosi somministrate nei centri vaccinali del territorio. Mentre in tutto il Lazio le vaccinazioni sono ormai arrivate a 3.765.000, con 1.237.000 persone già completamente vaccinate, in provincia i numeri ammontano rispettivamente a 270.900 e 82.900. Nella settimana che potrebbe portare il Lazio verso la zona bianca, la Regione annuncia una nuova iniziativa dell'Open Week Astrazeneca per gli over 18, avendo però già di fatto aperto le fasce di età 35-39 anni e in attesa a breve di aprire quella 30-34.

I giorni saranno compresi tra il 9 e il 13 giugno, mentre da oggi alle 15 sarà possibile scaricare il ticket virtuale sulla app Ufirst. Per la prima volta inoltre apriranno Junion Open day per la fascia 12-16 anni, un'esperienza già attuata nella provincia di Rieti che verrà replicata nel resto del Lazio, e dunque anche in provincia di Latina, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno. In questo caso la prenotazione avverrà però sul sito di salutelazio.it con modalità operative che saranno rese note nei prossimi giorni. Infine uno sguardo ai dati: 170 i nuovi positivi accertati nella regione nelle scorse 24 ore, il numero più basso da settembre. Cinque invece i decessi e 1.130 i guariti, mentre scendono in totale a 684 i ricoverati e a 124 i posti letto nelle terapie intensive.

Laura Pesino

