LA SITUAZIONEIn una giornata di speranza per la somministrazione dei primi vaccini, si registra in provincia un nuovo aumento dei contagi. Il bollettino della Asl ne riporta 148 distribuiti in 23 comuni pontini. Si tratta di un altro picco rispetto al dato del giorno precedente in cui erano stati segnalati 92 positivi. Si allunga ancora inoltre la lista delle vittime del covid: altri due morti in provincia, due pazienti residenti a Formia e a Sezze di 86 e 89 anni, che fanno salire complessivamente a 247 il conto totale dei decessi dal mese di marzo scorso ad oggi.Tragico il bilancio di dicembre, che al momento, con 97 morti, supera anche i dati del mese precedente. Per quanto riguarda i singoli comuni, la Asl riporta 37 casi nella città di Latina, in gran parte dovuti a contagi familiari e lavorativi e a contatti di casi già noti, 35 a Cisterna, 18 ad Aprilia, sette a Sermoneta e Sezze, sei a Pontinia, cinque a Terracina, quattro a Sabaudia e Formia, tre nei comuni di Gaeta e di Priverno, due a Cori, Itri, Minturno, Norma, Sonnino, Ponza e Spigno Saturnia e uno infine rispettivamente a Fondi, Roccagorga, Santi Cosma e Damiano e Ventotene. I cittadini che dall'inizio della pandemia sono stati contagiati dal covid sono arrivati dunque a quota 14.258, mentre nelle ultime 24 ore le nuove guarigioni sono state 76. L'allarme resta quindi alto e all'ospedale Goretti di Latina i posti letto covid sono ancora tutti pieni. Tra i casi delle ultime 24 ore si segnalano due rientri dalla Spagna, molti contatti di persone già contagiate e isolate e il focolaio dei due plessi scolastici di Cisterna che conta in totale 64 contagi tra personale docente e studenti. Alcuni cittadini inoltre hanno segnalato negli ultimi giorni un ritardo nei risultati dei tamponi molecolari effettuati ai drive-in, ben oltre le 24-48 ore previste. La situazione in provincia continua dunque ad essere costantemente monitorata, così come nel resto del Lazio dove, su 11mila tamponi, sono stati scoperti 1.218 positività, un dato in netto aumento rispetto alle giornate passate. Sempre nella regione ci sono stati 54 morti nelle ultime 24 ore e il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. «Una terza ondata commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato (nella foto) rischierebbe di frenare anche la campagna vaccinale appena avviata. Invito alla cautela anche sul tema della riapertura delle scuole secondarie superiori».La.Pe.