SCUOLA

Finalmente l'ampliamento del liceo artistico di Latina è realtà. Già dalla prossima settimana gli studenti potranno usufruire dei nuovi locali messi a disposizione dal Comune di Latina per un laboratorio e aule, da sempre punto critico per il liceo considerando gli spazi necessario per le lezioni di determinate materie. E la collaborazione che si è creata tra Comune di Latina e il liceo Buonarroti è stata al centro della Commissione Cultura e Pubblica istruzione che si è tenuta ieri. All'ordine del giorno non solo l'ampliamento degli spazi, ma anche il progetto di Street Art Tribute. L'area messa a disposizione dal Comune di Latina, sarà dedicata al compianto professor Claudio Cintoli, artista e docente dell'istituto. L'aggiunta di ulteriori locali disponibili già dalla settimana prossima, permetterà di dare respiro alle attività didattiche.

«La struttura dove nasce l'artistico è divisa in più strutture, ora alla scuola verrà concessa la parte finora occupata dalla banda Rossini e probabilmente presto avranno anche a disposizione gli spazi della palestra finora occupata da una società di arti marziali. Per la parte occupata al momento dall'Ares 118 c'è un accordo verbale con la Provincia per il trasferimento al Sani, cioè dove nascerà la caserma dei Vigili del fuoco spiega l'assessore alla pubblica istruzione Gianmarco Proietti Credo sia molto importante dare più spazi a questo istituto che è un fiore all'occhiello per la nostra città». Della manutenzione dei locali si occuperà la Provincia, ma intanto il Comune ha provveduto alla sistemazione del giardino per consentire l'accesso ai ragazzi. L'altro punto discusso in commissione riguardava un progetto di Street Art che il Comune di Latina, su proposta del consigliere con mandato del sindaco all'Arte contemporanea Fabio D'Achille, che è anche presidente della commissione Pubblica istruzione e Cultura, sta mettendo in piedi proprio con il liceo artistico, con il quale si prevede di stipulare una convenzione per collaborare al decoro e all'abbellimento degli spazi urbani in maniera stabile e partecipata.

«Anche la convenzione con il liceo artistico rientra nell'ottica di una amministrazione condivisa con la cittadinanza e in particolare con la fascia di età giovane, grazie alla collaborazione tra le istituzioni che insistono sul territorio, e con il vantaggio di dare un impulso aggiuntivo alla didattica», spiegano i consiglieri di Lbc.

Al Comune sono stati già consegnati dalla scuola alcuni bozzetti realizzati dagli studenti, che danno l'idea di ciò che dovrebbe portare il progetto in città: la realizzazione di opere che siano decorative ma anche funzionali al riutilizzo degli spazi in maniera diversa.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA